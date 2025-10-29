Secciones
Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Según los expertos, no solo la carne o el huevo son alimentos que deben comerse cocidos. Existe una lista extensa de aquellos que debemos cocer para consumir.

La mezcla del bizcochuelo sobrante en la cuchara puede ser tentadora, así como unas galletas a las cuales les falta cierto tiempo de preparación. Una carne a la cual apuramos la cocción e incluso comidas basadas en plantas pueden significar un riesgo para nuestra salud. Aunque la sensación de hambre nos invada en algunos momentos, lo mejor será esperar, ya que algunas preparaciones pueden ser perfectamente seguras y nutritivas si se elaboran correctamente, pero poco cocidas pueden resultar una amenaza para nuestra salud.

Muchos somos concientes de que algunas comidas no deben consumirse crudas. Huevos y carne entran en la lista pero lo cierto es que existen otros alimentos que aunque no lo creamos, necesitan de cierta cocción antes de consumirse. “Existen alimentos de origen vegetal que no se deben consumir si no están cocidos”, advierte la nutricionista registrada Stacey Woodson. Una lista de estos alimentos puede ayudarnos a evitar aquellos que representan un riesgo en su versión sin cocer.

La lista de los alimentos que debemos cocer antes de comer, según los expertos

Harina

De acuerdo con la especialista Kristen Lorenz, la harina es uno de esos alimentos que es mejor evitar crudos. Así antes de probar una cucharada de nuestra preparación de bizcochuelo es mejor meditarlo un poco. “La harina cruda se considera un alimento crudo, ya que el procesamiento de los granos para hacer harina no mata la salmonela y la E. coli, a las que el grano podría estar expuesto.” La mejor manera si no queremos renunciar a probar la masa de nuestra preparación será entonces tratar térmicamente este ingrediente, advierte la especialista.

Porotos rojos

Cuando cocemos los porotos rojos no solo le damos una textura suave si no que también evitamos una serie de problemas en nuestra salud. “Antes de cocinarlos, los porotos crudos contienen un alto nivel de fitohemaglutinina, que es una lectina o proteína que se encuentra en las legumbres. Puede causar síntomas similares a los de una intoxicación alimentaria con solo consumir unos pocos de ellos”, destaca Lorenz. La experta recomienda remojar esta legumbre por al menos cinco horas y luego hervirlos por 10 minutos para cerciorarnos de eliminar cualquier tipo de toxina.

La leche cruda es un alimento no recomendable por los nutricionistas. La leche cruda es un alimento no recomendable por los nutricionistas.

Leche

La leche cruda es controvertida en muchos sentidos. “Entiendo que cada vez hay más personas que eligen la leche cruda, pero como profesional de la salud, no puedo recomendarla”, afirma Lorenz. “La pasteurización se inventó para ayudar a reducir el riesgo de enfermedades causadas por bacterias, porque era muy común. Hay varias cepas de bacterias, como E. coli, salmonella, Listeria y Campylobacter, que se han encontrado en el consumo de leche cruda y están relacionadas con él. Cualquiera de ellas podría provocar una hospitalización o incluso la muerte”, advierte la especialista. 

Carne molida

Las advertencias sobre consumir carne cruda son más que conocidas, pero lo cierto es que también debemos ser cuidadosos con los utensilios que utilizamos y no contaminar los productos terminados. "La E. coli es una bacteria que se puede encontrar en la carne vacuna y puede causar enfermedades graves transmitidas por los alimentos e incluso la muerte. La E. coli muere a una temperatura de 71 grados”, dice la especialista Jennifer House.

