Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

De acuerdo con la especialista Kristen Lorenz, la harina es uno de esos alimentos que es mejor evitar crudos. Así antes de probar una cucharada de nuestra preparación de bizcochuelo es mejor meditarlo un poco. “La harina cruda se considera un alimento crudo, ya que el procesamiento de los granos para hacer harina no mata la salmonela y la E. coli, a las que el grano podría estar expuesto.” La mejor manera si no queremos renunciar a probar la masa de nuestra preparación será entonces tratar térmicamente este ingrediente, advierte la especialista.