El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados

El ingreso de una masa de aire frío, inusual para esta época del año, provocó un marcado descenso térmico en Tucumán durante las últimas horas. Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, este panorama comenzará a modificarse a partir de mañana, cuando se espera el retorno de condiciones más estables y un progresivo aumento de las temperaturas.
Para este miércoles, el estado del tiempo se presenta con cielo cubierto y una máxima que apenas alcanzaría los 19 °C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzó con neblinas aisladas, una humedad relativa cercana al 90% y una visibilidad de casi siete kilómetros. La temperatura mínima fue de 10 °C, con una sensación térmica de 8 °C, y vientos leves del noreste.
A lo largo del día, las condiciones se mantendrán similares: al mediodía la nubosidad rondará el 97%, mientras que la humedad descenderá levemente al 75%. La temperatura oscilará alrededor de los 13 °C, y los vientos continuarán soplando desde el noreste.
Según el SMN, la temperatura máxima prevista de 19 °C se alcanzará durante la siesta o primeras horas de la tarde. En ese momento, la nubosidad permanecerá elevada, por encima del 90%, y la humedad se ubicará cerca del 70%. Por la noche, el cielo seguirá nublado y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 14 °C, con vientos leves que rotarán hacia el sudeste.
¿Cómo estará el tiempo el resto de la semana en Tucumán?
De acuerdo con Meteored, el pronóstico del tiempo para el resto de la semana anticipa una mejora paulatina en las condiciones. “El cambio de patrón estará asociado a la rotación del viento al sector norte, lo que permitirá el ingreso de una masa de aire más seca y templada”, indicaron desde el sitio especializado. Este fenómeno impulsará un ascenso térmico progresivo y mayor estabilidad atmosférica, con jornadas más cálidas y cielos parcialmente despejados hacia el fin de semana.
En el norte argentino, esta estabilidad se extenderá hasta el domingo, con temperaturas que volverán a ubicarse por encima de los valores normales para esta época. Con el retorno de los vientos del norte, las temperaturas comenzarán a recuperarse rápidamente tras el marcado enfriamiento registrado en los últimos días.
Según el SMN, para el jueves se espera un leve descenso de la nubosidad, con una mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C. El viernes el cielo estaría algo soleado y la máxima treparía a los 28 °C. Estas condiciones más templadas se mantendrían al menos hasta el fin de semana, cuando las temperaturas podrían alcanzar los 30 °C, marcando el regreso de un clima más acorde con la primavera en la región.