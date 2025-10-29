El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados

Según el SMN, para el jueves se espera un leve descenso de la nubosidad, con una mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C. El viernes el cielo estaría algo soleado y la máxima treparía a los 28 °C. Estas condiciones más templadas se mantendrían al menos hasta el fin de semana, cuando las temperaturas podrían alcanzar los 30 °C, marcando el regreso de un clima más acorde con la primavera en la región.