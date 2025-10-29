Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: el cumpleaños de Concepción
Hace 3 Hs

El 31/10  la Ciudad de Concepción cumplirá sus 125 años de Municipalización. Los sueños y las ilusiones de nuestros antepasados siguen intactos, llenos de esperanza, amor, paz, amistad, felicidad y progreso en los corazones de nuestros hermanos concepcionenses. A pesar de haber sufrido últimamente la pandemia de Covid, luego entró la maldad inflacionaria, deshilachando los bolsillos y repercutiendo en la pobreza. Los egos politizados creyeron que mezquinando, maquillando y usando la mágica fantasía de chamuyar bajarían los costos y necesidades de los ciudadanos. La ciudad espera de sus representantes políticos una mejor atención para los niños y ancianos, como habilitar el transporte urbano de pasajeros los días feriados; cumplir las ordenanzas municipales; reactivar la planificación de vivienda con infraestructura; no perder las viejas costumbres tradicionales, promoviendo la cultura en general con exposiciones al aire libre por los barrios; activar el turismo, ya que contamos con oficinas del Parque Nacional Aconquija y lugares históricos; invitar a empresas de distintos rubros para que radiquen su fuente laborar y poder darle oportunidad a los jóvenes  egresados de nuestros niveles secundario y terciario. La ciudad crece; todos debemos ser para ella y ella debe ser para todos. Feliz “cumple”, ciudad de Concepción.

Pedro Pablo Castaño  

pedrin_ppc_concep@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
1

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán
2

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR
3

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

5

Las vacantes en la Justicia Federal

6

Cartas de lectores: tala y poda

Más Noticias
Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Tucumán aprobó un examen en materia de seguridad

Tucumán aprobó un examen en materia de seguridad

Comentarios