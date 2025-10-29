Cartas de lectores: el cumpleaños de Concepción

El 31/10 la Ciudad de Concepción cumplirá sus 125 años de Municipalización. Los sueños y las ilusiones de nuestros antepasados siguen intactos, llenos de esperanza, amor, paz, amistad, felicidad y progreso en los corazones de nuestros hermanos concepcionenses. A pesar de haber sufrido últimamente la pandemia de Covid, luego entró la maldad inflacionaria, deshilachando los bolsillos y repercutiendo en la pobreza. Los egos politizados creyeron que mezquinando, maquillando y usando la mágica fantasía de chamuyar bajarían los costos y necesidades de los ciudadanos. La ciudad espera de sus representantes políticos una mejor atención para los niños y ancianos, como habilitar el transporte urbano de pasajeros los días feriados; cumplir las ordenanzas municipales; reactivar la planificación de vivienda con infraestructura; no perder las viejas costumbres tradicionales, promoviendo la cultura en general con exposiciones al aire libre por los barrios; activar el turismo, ya que contamos con oficinas del Parque Nacional Aconquija y lugares históricos; invitar a empresas de distintos rubros para que radiquen su fuente laborar y poder darle oportunidad a los jóvenes egresados de nuestros niveles secundario y terciario. La ciudad crece; todos debemos ser para ella y ella debe ser para todos. Feliz “cumple”, ciudad de Concepción.