Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: emergencia en discapacidad
Hace 3 Hs

El problema de la “Ley de emergencia en discapacidad”, está íntimamente ligado a la mega estafa por las falsas pensiones por discapacidad que se otorgaron para asegurar un masivo clientelismo político en todo el país. Esto es de común conocimiento, el lector Lobo Aragón (carta del 28/10), lo debe conocer con más detalles, pues él trabaja de asesor de legisladores, muchos de los cuales son corresponsables de esta situación. Por eso llama la atención, (o no tanto), que trate el problema de la desfinanciación de la ley de emergencia en discapacidad, sin mencionar el costo de las pensiones por discapacidad “truchas”, que, por ser tan numerosas, dañan al sistema y perjudican a los verdaderos discapacitados. En su condición de asesor de la Legislatura, sería muy positivo que, en vez de denunciar esta situación, asesore a los legisladores a solucionar este problema estructural, teniendo en cuenta a los verdaderos discapacitados y también considerando los problemas sociales que tienen la mayoría de los ciudadanos, cuya “pensión trucha”, es un alivio que le permite cubrir sus necesidades básicas.

Luis Ovidio Pérez Cleip                                 

luisperezcleip@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
1

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán
2

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR
3

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

5

Las vacantes en la Justicia Federal

6

Cartas de lectores: tala y poda

Más Noticias
Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Tucumán aprobó un examen en materia de seguridad

Tucumán aprobó un examen en materia de seguridad

Comentarios