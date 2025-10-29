Cartas de lectores: emergencia en discapacidad

El problema de la “Ley de emergencia en discapacidad”, está íntimamente ligado a la mega estafa por las falsas pensiones por discapacidad que se otorgaron para asegurar un masivo clientelismo político en todo el país. Esto es de común conocimiento, el lector Lobo Aragón (carta del 28/10), lo debe conocer con más detalles, pues él trabaja de asesor de legisladores, muchos de los cuales son corresponsables de esta situación. Por eso llama la atención, (o no tanto), que trate el problema de la desfinanciación de la ley de emergencia en discapacidad, sin mencionar el costo de las pensiones por discapacidad “truchas”, que, por ser tan numerosas, dañan al sistema y perjudican a los verdaderos discapacitados. En su condición de asesor de la Legislatura, sería muy positivo que, en vez de denunciar esta situación, asesore a los legisladores a solucionar este problema estructural, teniendo en cuenta a los verdaderos discapacitados y también considerando los problemas sociales que tienen la mayoría de los ciudadanos, cuya “pensión trucha”, es un alivio que le permite cubrir sus necesidades básicas.