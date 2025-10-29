Secciones
Cartas de lectores: sorpresa
Hace 3 Hs

Contra todas las encuestas (cada vez más falibles), La Libertad avanza ganó las elecciones nacionales de medio término con casi el 41 % de los votos. Con los pies al borde del abismo, el contundente e inédito apoyo financiero estadounidense (al extremo de comprar pesos argentinos) le dio al gobierno libertario el oxígeno necesario para sostener su proyecto político. Y con el presidente Milei cargándose la campaña al hombro en los últimos tramos, se revirtió una derrota esperada por muchos. No resultaron las artimañas opositoras (caso coimas en la discapacidad, caso Espert, caso $Libra) ni las innumerables torpezas propias, para torcer la voluntad popular, hastiada de la inseguridad y de las desgracias económicas, entre otros pesares. Los argentinos meditaron su voto y decidieron no tirar por la borda lo conseguido hasta ahora, renovando el crédito y la esperanza para el resto del mandato. Ese fue el mensaje de las urnas y ahora toda la responsabilidad está en manos (en realidad en muy pocas manos), del Presidente y de su acotado entorno. El gobierno estadounidense ya le ¿exigió? que se garantice la gobernabilidad hasta el 2027, para lo que, en primer lugar, habrá que guardar el derroche de soberbia en el cajoncito de la mesa de luz y comenzar a dialogar, principalmente con los despechados del destrato libertario. No está de más recordar que este triunfo no garantiza absolutamente nada, como le ocurrió al ex presidente Macri en 2017, quien luego perdió en 2019. Párrafo aparte para el debut de la Boleta Única de Papel, que demostró ser un sistema rápido y eficaz para votar y quizás sirva para explicar la increible remontada libertaria en el bastión peronista bonarerense, donde en septiembre pasado arrasó el “aparato” peronista. Una última reflexión para el “contundente triunfo” del oficialismo local, según el gobernador Jaldo, en la provincia: un desconocido candidato, hasta para el propio gobernador, obtuvo la misma cantidad de bancas que sacó la impresionante y millonaria maquinaria oficialista, sin actos multitudinarios ni billeteras abultadas… ¡Y nos dio una luz de esperanza a todos los tucumanos que queremos un cambio verdadero en 2027!

Ricardo Rearte                                                 

ricardorearte333@gmail.com

