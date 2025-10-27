Huracán Melissa hoy: Jamaica se prepara para el devastador impacto

El huracán Melissa se fortaleció en las últimas horas hasta convertirse en un huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y un potencial destructivo sin precedentes. Se espera que toque tierra en Jamaica en las próximas horas, provocando lluvias torrenciales de hasta 1.000 milímetros, marejadas ciclónicas de hasta 4 metros y daños catastróficos en la infraestructura del país caribeño, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).
“Será el huracán más fuerte en la historia de Jamaica”, advirtió el NHC, que pidió a la población seguir las órdenes de evacuación obligatoria emitidas por el Gobierno.
Melissa ya ha dejado tres muertos en Haití y una víctima fatal en República Dominicana durante su paso por el Caribe.
Jamaica se prepara: calles vacías y evacuaciones masivas
En Kingston, la capital jamaicana, las calles permanecen casi desiertas. Algunos vehículos circulan cargados de madera mientras los residentes aseguran ventanas y techos ante la inminente llegada del huracán.
El Gobierno ordenó evacuaciones obligatorias en comunidades costeras vulnerables, incluidas zonas de la capital. En hoteles y comercios se colocan sacos de arena y tablones para contener las inundaciones esperadas durante la noche.
“La geografía de Kingston es como un cuenco”, explicó un residente a CNN, “y tememos que las lluvias de las montañas bajen todas hacia la ciudad”.
“Las zonas costeras serán las más afectadas”, advierte el Servicio Meteorológico
Evan Thompson, director principal del Servicio Meteorológico de Jamaica, alertó que los barrios bajos cercanos al mar serán los más expuestos a los efectos del huracán: lluvias torrenciales, vientos extremos y marejadas ciclónicas.
“Si cree que por vivir en Kingston no experimentará el ojo del huracán… piénselo de nuevo”, dijo Thompson.
“Los fuertes vientos también lo afectarán”.
El meteorólogo añadió que los deslizamientos de tierra son “una posibilidad muy real” debido al suelo saturado.
El Gobierno de Jamaica ofrece actualizaciones en vivo
Funcionarios del Gobierno jamaicano brindaron una conferencia de prensa desde la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias, encabezada por los ministros Dana Morris Dixon, Desmond McKenzie, Matthew Samuda y Robert Morgan, junto con el propio Evan Thompson.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evacuar las zonas costeras y trasladarse a los más de 800 refugios habilitados en todo el país.
“Atiendan las advertencias. Es una tormenta devastadora”, enfatizó Samuda.
“Suban a terreno alto, porque esto puede costar vidas”.
Un huracán sin precedentes desde Gilbert (1988)
El huracán Gilbert, en 1988, fue el último ciclón de categoría 4 que tocó tierra en Jamaica, dejando más de 40 muertos. Desde entonces, el país mejoró su sistema eléctrico e infraestructura, pero nunca ha enfrentado vientos de más de 260 km/h, como los que trae Melissa.
“No existe infraestructura en el mundo diseñada para soportar un riesgo de esta magnitud”, reconoció Samuda.
El huracán Melissa es el número 45 de categoría 5 registrado en el Atlántico y el tercero de la temporada 2025, un hecho que los expertos vinculan con el calentamiento de los océanos provocado por la contaminación de combustibles fósiles.
Huracanes recientes y lecciones de Beryl
Aunque han pasado 13 años desde que un huracán tocó tierra en Jamaica, el huracán Beryl en 2024 demostró que no es necesario un impacto directo para causar estragos. Aquella tormenta, que pasó al sur de la isla, dejó cuatro muertos y daños por US$ 1.000 millones.