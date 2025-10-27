Huracán Melissa hoy: Jamaica se prepara para el devastador impacto

El huracán Melissa se fortaleció en las últimas horas hasta convertirse en un huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y un potencial destructivo sin precedentes. Se espera que toque tierra en Jamaica en las próximas horas, provocando lluvias torrenciales de hasta 1.000 milímetros, marejadas ciclónicas de hasta 4 metros y daños catastróficos en la infraestructura del país caribeño, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).