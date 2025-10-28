Entre la ilusión, la revancha y el sueño de otra final de Libertadores

El estadio Presidente Perón se vestirá de azul y blanco, con un clima que promete ser una fiesta. El hincha de Racing conoce el valor de estas citas. Son noches donde el fútbol se mezcla con la historia y la emoción. Donde el aliento se vuelve combustible y el equipo encuentra, en la comunión con su público, una fuerza extra. “Nos jugamos todo, pero no tenemos miedo. Tenemos fe”, aseguró Costas, consciente de que esta serie puede definir mucho más que un resultado: puede marcar un nuevo punto de inflexión para la era moderna del club.