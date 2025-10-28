Cambio histórico en La Plata: el estadio ahora honrará a Diego Maradona y a los tres mundiales

Claudio Tapia, presidente de la AFA, anunció la modificación ante los dirigentes presentes. "El Estadio de La Plata pasará a llamarse Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina". Con ese cambio, la entidad busca consolidar el uso del estadio como sede competitiva y de entrenamiento para los seleccionados.