Cambio histórico en La Plata: el estadio ahora honrará a Diego Maradona y a los tres mundiales

El presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia anunció la modificación durante la Asamblea, con la presencia de los campeones del 78' y del 86'.

Cambio histórico en La Plata: el estadio ahora honrará a Diego Maradona y a los tres mundiales
Hace 3 Hs

Durante la Asamblea realizada por la Asociación del Fútbol Argentino se confirmó un cambio de denominación para el estadio de La Plata, cuya concesión está bajo control de la AFA a partir del acuerdo firmado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El recinto adoptará una nueva identificación oficial vinculada a la historia de la Selección.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, anunció la modificación ante los dirigentes presentes. "El Estadio de La Plata pasará a llamarse Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina". Con ese cambio, la entidad busca consolidar el uso del estadio como sede competitiva y de entrenamiento para los seleccionados.

En la Asamblea estuvieron presentes campeones del mundo de 1978, como Julio Ricardo Villa, Alberto César Tarantini, Ubaldo Matildo Fillol y Omar Larrosa, además de campeones de 1986 como Luis Islas y Héctor Enrique. La decisión fue celebrada como un gesto simbólico hacia el legado que representan esas generaciones.

Un estadio con historia particular

El recinto fue conocido como Estadio Único durante su construcción en la década de 1990 y tras su inauguración oficial en 2003. La intención inicial era que Estudiantes y Gimnasia compartieran allí la localía, aunque con el tiempo cada club definió su propio camino: el “Pincha” levantó su nuevo estadio en la misma zona y el “Lobo” modernizó el suyo con distintas obras.

Hasta esta modificación, el nombre completo era Estadio Único Diego Armando Maradona, adoptado en diciembre de 2020 tras el fallecimiento del Diez. Con el agregado de “Tricampeones del Mundo”, la AFA busca reforzar la identidad histórica y competitiva asociada a la Selección Argentina.

