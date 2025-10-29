Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

A su vez, el 29 de octubre de 1911 fallece Joseph Pulitzer en Makó, Hungría, recordado por ser uno de los pioneros del denominado "periodismo amarillista" junto con William Randolph Hearst. No obstante, algunos también lo consideran uno de los primeros periodistas en publicar la información de una forma menos estructurada a la que se utilizaba en aquella época. Pulitzer falleció mientras se encontraba a bordo de su yate en Charleston, y sus restos fueron velados en el cementerio Woodlawn del Bronx, en Nueva York. Además, tras su muerte se establecieron los Premios Pulitzer, creados de acuerdo a la última voluntad del periodista. Estos premios se entregan como reconocimiento al periodismo impreso y online, como también a la música y la literatura en Estados Unidos. Las distinciones se realizan una vez por año y hay un total de 22 categorías, sumado a un premio adicional en la categoría "servicio público", cuyo ganador obtiene una medalla de oro. No obstante, las personas reconocidas en las otras 22 categorías son galardonadas con un certificado oficial y 10 mil dólares en efectivo.