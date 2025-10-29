Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 29 de octubre se conmemoran algunas efemérides como el Día Mundial de la Lucha Contra el ACV y el Día Mundial de la Psoriasis. La primera se creó para concientizar a la sociedad acerca de la importancia del control médico para prevenir y combatir este tipo de enfermedades. Además, según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acv representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en adultos a nivel mundial.
El accidente cerebrovascular (ACV), es un episodio que se produce al al interrumpirse el flujo de sangre hacia el cerebro, lo que también provoca la irrupción del suministro de oxígeno en el cuerpo. Hasta el momento se conocen dos tipos de accidentes cerebrovasculares: el isquémico y el hemorrágico.
El accidente cerebrovascular isquémico es causado por el bloqueo de una arteria que traslada la sangre hacia el cerebro y que puede producir una isquemia o, en peor medida, un infarto cerebral, mientras que los acv hemorrágicos representan una ruptura vascular, que tiene una mortalidad mucho más alta, y en algunos casos también puede requerir una intervención quirúrgica de urgencia.
Los principales síntomas para reconocer este tipo de enfermedades son:
Debilidad o sensación de que se duerme un lado de la cara, un brazo o una pierna, especialmente del mismo costado.
Problemas para hablar o entender lo que se le dice.
Problemas para caminar.
Mareos.
Pérdida de equilibrio o falta de coordinación del cuerpo (por ejemplo, querer agarrar algo y no poder).
Dolor de cabeza muy fuerte y repentino.
Pérdida de sensibilidad y/o fuerza de un lado u otro de la cara, brazo o pierna.
Imposibilidad de caminar y ejecutar maniobras de forma coordinada.
Por su parte, el Día Mundial de la Psoriasis se creó oficialmente el 30 de mayo de 2013 durante la 67° Asamblea Mundial de la Salud y busca "alentar a los Estados Miembros a que se involucren en actividades de promoción para aumentar la concienciación acerca de la psoriasis, a fin de combatir la estigmatización de estos enfermos, en particular mediante actividades desplegadas el 29 de octubre de cada año en los Estados Miembros".
Por otra parte, un día como hoy se anunció de la fusión de las editoriales Penguin y Random House, en 2012, para formar así la editorial más grande del mundo. El anuncio fue realizado por el presidente John Makinson, que pasó a ser el único presidente tras la fusión, y Markus Dohle, que ocupó el cargo de director general. Bertelsmann, editorial alemana que poseía los derechos de Random House, pasó a tener el 53% de la nueva empresa, mientras que la editorial británica Pearson, dueña de los derechos de Penguin, se quedó con el 47% restante.
A su vez, el 29 de octubre de 1911 fallece Joseph Pulitzer en Makó, Hungría, recordado por ser uno de los pioneros del denominado "periodismo amarillista" junto con William Randolph Hearst. No obstante, algunos también lo consideran uno de los primeros periodistas en publicar la información de una forma menos estructurada a la que se utilizaba en aquella época. Pulitzer falleció mientras se encontraba a bordo de su yate en Charleston, y sus restos fueron velados en el cementerio Woodlawn del Bronx, en Nueva York. Además, tras su muerte se establecieron los Premios Pulitzer, creados de acuerdo a la última voluntad del periodista. Estos premios se entregan como reconocimiento al periodismo impreso y online, como también a la música y la literatura en Estados Unidos. Las distinciones se realizan una vez por año y hay un total de 22 categorías, sumado a un premio adicional en la categoría "servicio público", cuyo ganador obtiene una medalla de oro. No obstante, las personas reconocidas en las otras 22 categorías son galardonadas con un certificado oficial y 10 mil dólares en efectivo.
Efemérides 29 de octubre
Día Mundial de la Psoriasis
Día Mundial de la Lucha Contra el ACV
Día del Aceitero (en Argentina)
1507 – Nace Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel, duque de Alba.
1508 – Fernando el Católico confiere al almirante Diego Colón (hijo del descubridor) la gobernación de las Indias.
1783 – Muere Jean Le Rond d’Alembert, matemático y filósofo francés.
1787 – Se estrena en Praga "Don Giovanni" de Mozart.
1812 – Los patriotas mexicanos, al mando del cura Morelos, toman la ciudad de Orizaba.
1816 – Fusilan en Colombia al astrónomo y geógrafo Francisco José de Caldas.
1821 – Se proclama la independencia de Costa Rica.
1839 – Fracasa en Dolores (Provincia de Buenos Aires) un movimiento armado para derribar al Gobierno de Juan M. de Rosas.
1897 – Nace Joseph Goebbels, ministro nazi alemán, ideólogo del Holocausto judío.
1911 – Muere Joseph Pulitzer, periodista y editor estadounidense.
1922 – Mussolini forma el nuevo gabinete de gobierno italiano.
1923 – Kemal Ataturk ocupa la presidencia de la nueva República de Turquía.
1945 – Es derrocado el presidente brasilero Getulio Vargas.
1947 – Fundación en Bruselas de la unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo (Benelux).
1956 – Comienza la guerra árabe-israelí por el canal de Suez.
1965 – Nace Horacio Rodríguez Larreta, político argentino.
1969 – Se funda la Base Aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina.
1971 – Nace Florencia Raggi, actriz y modelo argentina.
1971 – Nace Winona Ryder, actriz estadounidense.
1981 – Muere Georges Brassens, cantautor francés.
1998 – Lanzamiento del Discovery desde Cabo Cañaveral (EEUU) con siete tripulantes a bordo entre ellos el veterano astronauta John Glenn.
2004 – Los jefes de gobierno de la Unión Europea firman en Roma el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
2006 – En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva es reelecto con un amplio margen para un segundo mandato.
2012 – Las editoriales Penguin y Random House se fusionan para formar la editorial más grande del mundo.
2013 – Muere Julia von Grolman, actriz argentina (n. 1935).
2015 – China anuncia el fin de la política del hijo único y permite dos por pareja.
2018 – Accidente del vuelo Vuelo 610 de Lion Air, deja un resultado de 189 fallecidos