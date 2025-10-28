Fue votado por sus colegas: Lionel Messi es el único argentino candidato al "11" del FIFPRO

También hubo nominaciones en el fútbol femenino

En la rama femenina, la FIFPRO anunció a las 26 jugadoras candidatas al once ideal, entre ellas la colombiana Linda Caicedo y las brasileñas Marta y Debinha, quienes militan en el fútbol de Estados Unidos y España. Como en la categoría masculina, el equipo final se conocerá el 3 de noviembre, tras la votación de futbolistas de todo el mundo.