Fue votado por sus colegas: Lionel Messi es el único argentino candidato al "11" del FIFPRO

El capitán aparece entre 26 elegidos por más de 20.000 futbolistas en todo el mundo.

Hace 3 Hs

Lionel Messi volvió a ser el único argentino nominado al once ideal de la FIFPRO, el premio votado exclusivamente por futbolistas profesionales de todo el mundo. La elección se realizó entre más de 20.000 jugadores que participaron del proceso y que debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales dentro del período evaluado. La distinción reconoce el rendimiento individual en competencias nacionales e internacionales.

El argentino aparece entre los 26 candidatos finales, compartiendo lista con figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Ousmane Dembélé. También forman parte varios sudamericanos: además de Messi, figuran Federico Valverde, Rapinha, William Pancho, Alisson y Marquinhos. El once definitivo se dará a conocer el próximo 3 de noviembre y estará compuesto por un arquero, tres defensores, tres mediocampistas y tres delanteros, además de un jugador adicional según cantidad de votos.

En la lista de arqueros, los candidatos son Alisson Becker, Thibaut Courtois y Gianluigi Donnarumma. Entre los defensores aparecen Trent Alexander-Arnold, Pau Cubarsí, Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes y William Saliba. El grupo de mediocampistas está integrado por Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Joao Neves, Cole Palmer, Pedri, Federico Valverde y Vitinha.

También hubo nominaciones en el fútbol femenino

En la rama femenina, la FIFPRO anunció a las 26 jugadoras candidatas al once ideal, entre ellas la colombiana Linda Caicedo y las brasileñas Marta y Debinha, quienes militan en el fútbol de Estados Unidos y España. Como en la categoría masculina, el equipo final se conocerá el 3 de noviembre, tras la votación de futbolistas de todo el mundo.

La presencia de Messi como único argentino nominado reafirma su vigencia internacional y su peso simbólico dentro del fútbol global, incluso jugando fuera de Europa. Su inclusión vuelve a poner a un futbolista argentino en el centro de la escena de los premios elegidos por los propios protagonistas del deporte.

