"Refundar el fútbol argentino": Tapia defendió su gestión frente a los dirigentes en la Asamblea

El presidente también puso énfasis en el proceso de federalización y en el desarrollo de las divisiones formativas. "Una de las medidas que nos tocó llevar adelante es la federalización del fútbol nuestro, lograr un proyecto de selecciones, recuperar la credibilidad y la economía de los clubes". Recordó que durante este período las Selecciones Argentinas obtuvieron 23 títulos y resaltó que ese crecimiento no se explica sin el trabajo diario que realizan las instituciones de base.