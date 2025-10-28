"Refundar el fútbol argentino": Tapia defendió su gestión frente a los dirigentes en la Asamblea

En el inicio de la Asamblea Extraordinaria, Claudio Tapia tomó la palabra y destacó el rol social que cumple el fútbol argentino. Remarcó que uno de los objetivos centrales de su gestión fue proteger y fortalecer a los clubes que sostienen la actividad deportiva en todo el país. "Refundar el fútbol argentino fue el compromiso que asumimos en 2017, defender a los clubes que cumplen una función social ejemplar". Además, señaló que existen 223 ligas distribuidas en toda la Argentina, muchas de las cuales cumplen un rol comunitario fundamental.
Luego, realizó un balance de los nueve años de conducción. "Desde que nos tocó asumir hemos comenzado todos los torneos en las fechas previstas". Tapia subrayó que se logró ordenar los pagos hacia los clubes, eliminando el sistema de cheques y garantizando que cada institución reciba sus ingresos en tiempo y forma para cumplir con salarios y compromisos deportivos.
El presidente también puso énfasis en el proceso de federalización y en el desarrollo de las divisiones formativas. "Una de las medidas que nos tocó llevar adelante es la federalización del fútbol nuestro, lograr un proyecto de selecciones, recuperar la credibilidad y la economía de los clubes". Recordó que durante este período las Selecciones Argentinas obtuvieron 23 títulos y resaltó que ese crecimiento no se explica sin el trabajo diario que realizan las instituciones de base.
Además, valoró la obligatoriedad de cesión de jugadores a los seleccionados nacionales como herramienta para sostener el éxito deportivo. "Si no fuera por el trabajo de cada uno de ustedes, si no existieran las estructuras en los clubes, no tendríamos las selecciones que tenemos hoy". Tapia sostuvo que la identidad competitiva del fútbol argentino se sostiene en la articulación entre clubes y Selección.
Los objetivos que vienen
En la última parte de su discurso, el dirigente apuntó a las próximas competencias internacionales. "El compromiso de nuestra Selección Argentina es estar el 19 de julio próximo en el MetLife Stadium", en referencia a la final del Mundial 2026. También aseguró que el Mundial del Centenario 2030 será "una reparación histórica" y confirmó que Argentina será sede del partido inaugural, lo que considera un paso clave en la proyección del país hacia un futuro torneo con 64 selecciones.