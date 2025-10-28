Llamativa aprobación en la Asamblea de AFA: la sede dejará su lugar en Viamonte y se muda a Ezeiza

Durante el encuentro, tras el discurso de Claudio Tapia, los asambleístas ratificaron ajustes que el Comité Ejecutivo había realizado previamente en distintos artículos del Estatuto. Entre ellos, la confirmación de que se desestima la reforma integral del artículo 28 y de manera parcial la del artículo 35, adecuaciones solicitadas por la Inspección General de Justicia. Además, se mantuvieron cambios ya aprobados en noviembre de 2023 vinculados a la composición y funciones de los órganos internos, incluyendo la figura de la Dirección General.