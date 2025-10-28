Tragedia en la ruta 9: un automovilista murió calcinado tras chocar contra un camión en El Cadillal

Un grave accidente se registró en la ruta nacional 9, a la altura de El Cadillal, donde un automóvil Renault Logan chocó contra un camión de origen chileno, provocando la muerte del conductor del vehículo menor, que falleció calcinado tras el impacto.
Según informó el comisario Sergio Juárez, de la Unidad Regional Norte (URN), el auto se incendió posteriormente al choque, lo que complicó las tareas de rescate y las labores periciales en el lugar.
El conductor del auto quedó atrapado en el vehículo y hasta esta tarde no se había podido establecer su identidad.
Personal policial, bomberos y peritos trabajaron en la zona para determinar las causas del siniestro.
Las autoridades mantienen el corte preventivo del tránsito mientras se desarrollan las tareas de investigación y remoción de los vehículos involucrados. El siniestro, ocurrido en una de las principales vías de acceso al norte tucumano, generó demoras y desvíos en la circulación.