Secciones
Seguridad

Tragedia en la ruta 9: un automovilista murió calcinado tras chocar contra un camión en El Cadillal

Un Renault Logan colisionó contra un camión de origen chileno. El vehículo se incendió después del impacto y su conductor perdió la vida.

Tragedia en la ruta 9: un automovilista murió calcinado tras chocar contra un camión en El Cadillal
Hace 11 Min

Un grave accidente se registró en la ruta nacional 9, a la altura de El Cadillal, donde un automóvil Renault Logan chocó contra un camión de origen chileno, provocando la muerte del conductor del vehículo menor, que falleció calcinado tras el impacto.

Según informó el comisario Sergio Juárez, de la Unidad Regional Norte (URN), el auto se incendió posteriormente al choque, lo que complicó las tareas de rescate y las labores periciales en el lugar.

El conductor del auto quedó atrapado en el vehículo y hasta esta tarde no se había podido establecer su identidad.

Personal policial, bomberos y peritos trabajaron en la zona para determinar las causas del siniestro.

Las autoridades mantienen el corte preventivo del tránsito mientras se desarrollan las tareas de investigación y remoción de los vehículos involucrados. El siniestro, ocurrido en una de las principales vías de acceso al norte tucumano, generó demoras y desvíos en la circulación.

Temas El CadillalInseguridad vial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
2

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”
3

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
4

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
5

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
6

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Más Noticias
Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Comentarios