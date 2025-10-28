River busca respuestas en su cantera pero un gigante europeo amenaza con llevarse a una de sus promesas

Entre los nombres que más ruido hacen por estas horas hay dos con historias bien distintas. Cristian Jaime, una de las apariciones recientes, podría ser titular el fin de semana. Su actuación ante Independiente Rivadavia fue una de las pocas aprobadas en Córdoba porque encaró, buscó el arco y trató de darle algo de vida a un equipo que se mostraba apagado. Esa rebeldía lo puso en consideración para el once inicial en el Monumental. En los entrenamientos, el cuerpo técnico lo ve sólido, con confianza y con ese atrevimiento que Marcelo Gallardo suele valorar en los jóvenes que rompen el molde.