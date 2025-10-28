Secciones
DeportesFútbol

River busca respuestas en su cantera pero un gigante europeo amenaza con llevarse a una de sus promesas

Cristian Jaime se perfila para ser titular frente a Gimnasia, mientras Juan Cruz Meza aparece en el radar del Borussia Dortmund. En Núñez crece la expectativa por los juveniles y también la inquietud por retenerlos.

PROMESAS QUE ILUSIONAN. Cristian Jaime pelea por un lugar entre los titulares, mientras Juan Cruz Meza despierta interés en clubes de Europa. PROMESAS QUE ILUSIONAN. Cristian Jaime pelea por un lugar entre los titulares, mientras Juan Cruz Meza despierta interés en clubes de Europa.
Hace 1 Hs

El aire en Núñez se corta con cuchillo. Después del golpe que significó la eliminación en la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, River vive una de las semanas más tensas de la era Gallardo. Las críticas, los rumores y la presión de un Monumental que promete hacerse sentir el domingo frente a Gimnasia obligan al cuerpo técnico a revisar todo. En medio de ese panorama agitado, el foco vuelve a posarse sobre los juveniles: la cantera como refugio y como termómetro de futuro.

Entre los nombres que más ruido hacen por estas horas hay dos con historias bien distintas. Cristian Jaime, una de las apariciones recientes, podría ser titular el fin de semana. Su actuación ante Independiente Rivadavia fue una de las pocas aprobadas en Córdoba porque encaró, buscó el arco y trató de darle algo de vida a un equipo que se mostraba apagado. Esa rebeldía lo puso en consideración para el once inicial en el Monumental. En los entrenamientos, el cuerpo técnico lo ve sólido, con confianza y con ese atrevimiento que Marcelo Gallardo suele valorar en los jóvenes que rompen el molde.

La sensación interna es que Jaime representa justo lo que hoy River necesita: desparpajo en un contexto cargado. Su crecimiento futbolístico se nota y, aunque la idea general es que los experimentados “se hagan cargo” del mal momento, la posibilidad de sumar a alguien con hambre y sin miedo empieza a tomar fuerza. En Núñez saben que no hay mucho margen de error, pero también entienden que la frescura de un juvenil puede contagiar al resto.

Del otro lado, en un plano más silencioso pero igual de sensible, aparece Juan Cruz Meza. El correntino de 17 años, hermano de Maximiliano, fue seguido por el Borussia Dortmund. Según el medio alemán SkySport, el club de la Bundesliga envió observadores a Argentina para verlo en acción y evaluar su evolución. No pudieron asistir a un partido del primer equipo, pero sí lo observaron en Reserva y se llevaron una buena impresión por su versatilidad ofensiva y su lectura de juego.

Meza debutó en la primera fecha del Torneo Clausura frente a Platense y tuvo dos titularidades, ante Instituto y Lanús. En total suma ocho partidos con la camiseta de River, aunque no volvió a ser convocado desde el 28 de agosto, cuando el equipo enfrentó a Unión por Copa Argentina. Pese a las buenas sensaciones que había dejado en sus primeras apariciones, salió de la consideración de Gallardo y tampoco integró la lista final de la Selección Sub-17 que disputará el Mundial de Qatar.

Por ahora, en River no hay ofertas concretas ni sondeos formales, pero las alarmas están encendidas. En el club intentan evitar que se repita una historia que conocen bien: la de perder a sus promesas antes de tiempo. Meza tiene contrato hasta diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares, aunque eso nunca fue obstáculo para los gigantes europeos cuando deciden apostar por talento joven.

Mientras Jaime busca consolidarse en el equipo y Meza asoma en el radar de Europa, River vuelve a enfrentarse a un dilema recurrente: cómo sostener su identidad formadora sin resignar presente. En un año cargado de turbulencias, los más jóvenes aparecen como símbolo de renovación y esperanza, pero también como recordatorio de que la cantera, además de ser orgullo, puede transformarse en una herida abierta si no se la protege a tiempo.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub de Gimnasia y Esgrima La PlataMarcelo GallardoBallspielverein Borussia 09 e.V. DortmundLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
2

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
3

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
4

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”
5

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
6

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Más Noticias
El pedido de Hugo Colace a los hinchas de Atlético Tucumán, luego de hacerse cargo del plantel

El pedido de Hugo Colace a los hinchas de Atlético Tucumán, luego de hacerse cargo del plantel

Briatore habló sin filtros sobre Franco Colapinto y reveló que tuvo que pedir perdón en Alpine tras la maniobra en Austin

Briatore habló sin filtros sobre Franco Colapinto y reveló que tuvo que pedir perdón en Alpine tras la maniobra en Austin

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán

El desesperado pedido de Aldosivi a la AFA que podría dejar a Godoy Cruz al borde del descenso

El desesperado pedido de Aldosivi a la AFA que podría dejar a Godoy Cruz al borde del descenso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Comentarios