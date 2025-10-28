River busca respuestas en su cantera pero un gigante europeo amenaza con llevarse a una de sus promesas

El aire en Núñez se corta con cuchillo. Después del golpe que significó la eliminación en la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, River vive una de las semanas más tensas de la era Gallardo. Las críticas, los rumores y la presión de un Monumental que promete hacerse sentir el domingo frente a Gimnasia obligan al cuerpo técnico a revisar todo. En medio de ese panorama agitado, el foco vuelve a posarse sobre los juveniles: la cantera como refugio y como termómetro de futuro.
Entre los nombres que más ruido hacen por estas horas hay dos con historias bien distintas. Cristian Jaime, una de las apariciones recientes, podría ser titular el fin de semana. Su actuación ante Independiente Rivadavia fue una de las pocas aprobadas en Córdoba porque encaró, buscó el arco y trató de darle algo de vida a un equipo que se mostraba apagado. Esa rebeldía lo puso en consideración para el once inicial en el Monumental. En los entrenamientos, el cuerpo técnico lo ve sólido, con confianza y con ese atrevimiento que Marcelo Gallardo suele valorar en los jóvenes que rompen el molde.
La sensación interna es que Jaime representa justo lo que hoy River necesita: desparpajo en un contexto cargado. Su crecimiento futbolístico se nota y, aunque la idea general es que los experimentados “se hagan cargo” del mal momento, la posibilidad de sumar a alguien con hambre y sin miedo empieza a tomar fuerza. En Núñez saben que no hay mucho margen de error, pero también entienden que la frescura de un juvenil puede contagiar al resto.
Del otro lado, en un plano más silencioso pero igual de sensible, aparece Juan Cruz Meza. El correntino de 17 años, hermano de Maximiliano, fue seguido por el Borussia Dortmund. Según el medio alemán SkySport, el club de la Bundesliga envió observadores a Argentina para verlo en acción y evaluar su evolución. No pudieron asistir a un partido del primer equipo, pero sí lo observaron en Reserva y se llevaron una buena impresión por su versatilidad ofensiva y su lectura de juego.
Meza debutó en la primera fecha del Torneo Clausura frente a Platense y tuvo dos titularidades, ante Instituto y Lanús. En total suma ocho partidos con la camiseta de River, aunque no volvió a ser convocado desde el 28 de agosto, cuando el equipo enfrentó a Unión por Copa Argentina. Pese a las buenas sensaciones que había dejado en sus primeras apariciones, salió de la consideración de Gallardo y tampoco integró la lista final de la Selección Sub-17 que disputará el Mundial de Qatar.
Por ahora, en River no hay ofertas concretas ni sondeos formales, pero las alarmas están encendidas. En el club intentan evitar que se repita una historia que conocen bien: la de perder a sus promesas antes de tiempo. Meza tiene contrato hasta diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares, aunque eso nunca fue obstáculo para los gigantes europeos cuando deciden apostar por talento joven.
Mientras Jaime busca consolidarse en el equipo y Meza asoma en el radar de Europa, River vuelve a enfrentarse a un dilema recurrente: cómo sostener su identidad formadora sin resignar presente. En un año cargado de turbulencias, los más jóvenes aparecen como símbolo de renovación y esperanza, pero también como recordatorio de que la cantera, además de ser orgullo, puede transformarse en una herida abierta si no se la protege a tiempo.