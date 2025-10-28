Secciones
Colace debe definir quién reemplazará al suspendido Laméndola: ¿qué pasó con Tesuri?

En pocos días, el entrenador debe armar una estructura sólida para visitar a Independiente el sábado.

TRABAJO. Colace ya piensa cómo modelará el primer 11 al frente del plantel superior del Decano. TRABAJO. Colace ya piensa cómo modelará el primer "11" al frente del plantel superior del "Decano". LA GACETA / Diego Aráoz
Hace 2 Hs

El ciclo de Hugo Colace comenzó con la adrenalina propia de los nuevos desafíos. En medio de una semana cargada de expectativas, el flamante DT trabaja para ordenar piezas, fortalecer el ánimo del grupo y darle forma a su primer equipo titular, de cara al compromiso frente a Independiente, el sábado desde las 20, en Avellaneda.

Hoy, el plantel se entrenará en el complejo “José Salmoiraghi” y será una jornada clave para comenzar a delinear el posible “11”. Colace debe resolver la baja obligada de Nicolás Laméndola, quien no podrá jugar por haber llegado a las cinco amarillas. El cuerpo técnico analiza distintas variantes para cubrir ese lugar. La primera alternativa sería mantener la estructura, moviendo piezas dentro del esquema, aunque nada está descartado.

Otro punto de atención es la situación de Renzo Tesuri. El volante, que atraviesa la última etapa de recuperación de su lesión de ligamentos cruzados, trabaja con intensidad y dejó buenas sensaciones. “Lo veo muy bien”, dijo Colace en su primera conferencia como técnico del plantel superior, aunque aclaró que su vuelta dependerá de la evolución diaria. El cuerpo médico seguirá de cerca su respuesta física antes de definir cuándo volverá a escena.

Mañana por la mañana, el plantel se trasladará al Monumental para realizar una práctica de fútbol formal, en la que Colace podría probar el equipo titular que viajará por la tarde hacia Buenos Aires. Allí se espera que empiece a notarse la impronta del nuevo cuerpo técnico, con un énfasis en la intensidad, la disciplina y el orden táctico.

El entrenador, que llega tras una buena experiencia en la Reserva, afronta este debut con la urgencia de sumar. Atlético necesita puntos para consolidarse entre los ocho mejores del torneo y, al mismo tiempo, alejarse definitivamente de la zona baja. Luego del compromiso con el “Rojo”, el “Decano” recibiría a Godoy Cruz el domingo 9, en horario aún por confirmar.

El desafío es grande, pero Colace asegura estar listo. “Hay que dar vuelta la página y mirar hacia adelante”, repitió. La nueva etapa ya comenzó.

Temas San Miguel de TucumánClub Atlético IndependienteClub Deportivo Godoy CruzLiga Profesional de FútbolNicolás LaméndolaRenzo TesuriHugo ColaceTorneo Clausura 2025
