Colace debe definir quién reemplazará al suspendido Laméndola: ¿qué pasó con Tesuri?

Otro punto de atención es la situación de Renzo Tesuri. El volante, que atraviesa la última etapa de recuperación de su lesión de ligamentos cruzados, trabaja con intensidad y dejó buenas sensaciones. “Lo veo muy bien”, dijo Colace en su primera conferencia como técnico del plantel superior, aunque aclaró que su vuelta dependerá de la evolución diaria. El cuerpo médico seguirá de cerca su respuesta física antes de definir cuándo volverá a escena.