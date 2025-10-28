Cuidado con los tutoriales: descubrieron una red que distribuía virus en Youtube

Un equipo de investigación de ciberamenazas descubrió una peligrosa red cibernética oculta en uno de los espacios más concurridos de internet: Youtube. Lo que parecían ser simples tutoriales con indicaciones y paso a paso terminó por ser una sofisticada red de difusión de malware que se popularizó bajo el nombre de Red Fantasma de Youtube.
Cualquiera busca instrucciones en Youtube para resolver un problema o aprender algo nuevo. Pero Check Point Research descubrió que detrás de esa red aparentemente inofensiva y gentil había algo mucho más grande: más de 3.000 videos maliciosos que fueron eliminados tras ser reportados por la empresa.
Cómo funcionaba la Red Fantasma de Youtube
La operación era sencilla y cualquiera que alguna vez haya utilizado un tutorial de Youtube para descargar un programa podría haber estado expuesto. Los ciberatacantes distribuían software pirateado y videos de hackeos de juegos para engañar a las víctimas y lograr que descargaran archivos protegidos con contraseñas que contenían malware.
Las cuentas que lograban ser vulneradas, quedaban comprometidas con el proyecto de malwares y eran usadas para seguir replicando los videos con recomendaciones falsas. Desde las cuentas hackeadas se dejaban comentarios en los videos engañosos, simulando ser usuarios genuinos que recomendaban seguir el paso a paso que indicaban los tutoriales.
Los programas peligrosos que terminaban instalando las víctimas eran Rhadamanthys y Lumma. Más de 3.000 videos fueron reportados a Google, lo que conducto a la interrupción y posterior eliminación de carga de contenido con malware. Los usuarios eran dirigidos a Dropbox o Drive para descargar los archivos “contaminados”.
La Red Fantasma no funcionaba como una colección aleatoria de publicaciones fraudulentas, sino como un sistema coordinado de cuentas falsas o pirateadas, diseñadas para parecer confiables. Cada cuenta cumplía una función distinta: unas subían tutoriales con links maliciosos, otras publicaban contraseñas y enlaces actualizados y otras dejaban comentarios positivos para simular una interacción real.
Para prevenir este tipo de vulneraciones, los especialistas siguen recomendando evitar descargas de fuentes públicas o desconocidas como los links de Drive y acudir, en cambio, a las fuentes y páginas oficiales de los programas a instalar.