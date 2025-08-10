Cuatro formas en que realizan pishing: la ciberestafa más común que ahora usa IA

El link lleva a una copia casi perfecta del sitio original, con direcciones web que imitan dominios oficiales. Allí piden usuario, contraseña y datos de tarjeta. El consejo es el clásico: antes de hacer clic, pasá el cursor sobre el enlace para ver la URL (o mantenelo presionado en el celular). Y si el mensaje suena apurado o amenazante, frená y verificá el reclamo directamente en la app o web oficial.