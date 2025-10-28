Secciones
El ladrón de Iker Casillas confiesa cómo robó sus relojes: “Aprendí viendo vídeos de YouTube”

El hombre, exempleado del exportero, confesó haber sustraído varios relojes de lujo valorados en más de 50.000 euros y explicó cómo llevó a cabo el robo desde la propia residencia de Casillas.

El ladrón de Iker Casillas confiesa cómo robó sus relojes: “Aprendí viendo vídeos de YouTube”
Hace 1 Hs

El caso del robo de los relojes de Iker Casillas sigue sumando capítulos. El hombre que confesó haber sustraído varias piezas de lujo de la residencia del exguardameta del Real Madrid ha hablado en exclusiva con el programa El tiempo justo, revelando detalles inéditos sobre cómo perpetró el delito.

“Me ponen que soy un experto relojero. Y claro... yo desmonté uno viendo vídeos de YouTube. Vamos, mis conocimientos de reloj son esos: ver la hora y tener afición por ellos”, explicó el autor confeso en su charla con el periodista Álex Álvarez.

Las piezas sustraídas, valoradas en más de 50.000 euros, forman parte de la investigación en curso. El robo, que se produjo en la vivienda madrileña del exportero, generó una gran repercusión mediática después de que Casillas reaccionara con indignación en redes sociales:

“¡Hay que ser mongolo! País de pandereta...”, escribió el exfutbolista en X (antes Twitter), tras conocerse la implicación de su entorno laboral en el caso.

“Yo hacía funciones de seguridad, aunque no debía”

El hombre reconoció que trabajaba en la residencia del campeón del mundo con España, aunque sus funciones iban más allá de lo que figuraba en su contrato:

“Yo teóricamente soy de mantenimiento, pero hacía funciones de seguridad. Aunque no debía, las hacía porque no debo decir más nombres. He hecho cosas que no me competían por hacerle un favor”, aseguró.

Según su relato, aún no ha recibido comunicación oficial de despido, pero ha decidido no volver al domicilio de Casillas:

“Me iba a pasar por mis cosas. Todavía no me han echado, pero yo ya no quiero volver por allí”.

Su esposa también está implicada

La investigación también apunta a su esposa, quien trabajaba como empleada del hogar en la vivienda del exportero. Sin embargo, ella se ha declarado completamente ajena a los hechos. El hombre lamentó la situación y reconoció que, de poder hacerlo, cambiaría lo ocurrido:

“Si pudiera volver atrás, sobre todo no por mí, por mi mujer. Si hubiera podido cambiar esto, lo hubiera cambiado, pero cuando la cosa está hecha, está hecha”.

El caso sigue en manos de la justicia, mientras Iker Casillas ha pedido respeto y colaboración con la investigación.

