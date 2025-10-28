“En Tucumán, obra que se empieza, obra que se termina”, dijo Nazur

El plan de obras públicas que conduce el Ministerio abarca múltiples frentes con resultados de alto impacto social y económico. En materia habitacional, el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) y el Procrear Tucumán están dando forma a más de 3.000 viviendas en distintos puntos del territorio, generando más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En el sistema vial, se recuperaron más de 160 kilómetros de rutas estratégicas como la 329, 323, 307, 331 y 344, mejorando la conectividad entre localidades productivas y turísticas. En el ámbito energético, se avanza con la ejecución de la doble terna “El Bracho - Villa Quinteros”.