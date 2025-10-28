Secciones
Briatore habló sin filtros sobre Franco Colapinto y reveló que tuvo que pedir perdón en Alpine tras la maniobra en Austin

El asesor deportivo confirmó que el argentino se disculpó con Gasly y con el equipo por el episodio en el GP de Estados Unidos, aunque destacó su evolución en las últimas carreras.

AUTORIDAD Y DISCIPLINA. Briatore confirmó que Colapinto pidió perdón tras desobedecer la orden de equipo. AUTORIDAD Y DISCIPLINA. Briatore confirmó que Colapinto pidió perdón tras desobedecer la orden de equipo. ./X @AlpineF1Team
Hace 1 Hs

Flavio Briatore volvió a hablar y, como suele hacerlo, dejó titulares. El asesor deportivo de Alpine confirmó que Franco Colapinto tuvo que pedir disculpas a Pierre Gasly y al equipo luego de la polémica maniobra en el Gran Premio de Estados Unidos, cuando el piloto argentino desobedeció la orden de mantener posiciones.

En diálogo con AutoMotorSport de Alemania, el histórico dirigente italiano fue directo: “Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras”, reveló, dejando en claro que dentro de la estructura francesa consideraron inapropiada la desobediencia.

Aun así, Briatore también reconoció los avances del pilarense en la Fórmula 1. “Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre”, sostuvo, en referencia al rendimiento parejo entre ambos pilotos en las últimas fechas.

El exdirector de Renault aprovechó además para remarcar la importancia de la jerarquía interna. “Las instrucciones del equipo siempre deben respetarse”, sentenció, marcando el tono disciplinario que busca imponer en Alpine mientras el proyecto 2026 toma forma.

Colapinto, que atraviesa su primera temporada completa en la Máxima, continúa afianzándose dentro del equipo. El episodio en Austin, más allá del llamado de atención, aparece como una parte más de su proceso de aprendizaje en la categoría y de su consolidación como uno de los jóvenes pilotos con mayor proyección del paddock.

Temas Fórmula 1TexasEstados UnidosPierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
