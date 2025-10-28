Secciones
Un medio europeo reveló la fecha en la que Alpine anunciaría la renovación de Franco Colapinto

El portal Motorsport anticipó que el equipo francés prepara un anuncio inminente sobre el futuro del piloto argentino en la Fórmula 1, tras las gestiones realizadas durante el fin de semana en México.

CONFIANZA PLENA. Colapinto atraviesa su mejor momento desde que llegó a la F1 y Alpine ya trabaja en su continuidad para 2026. CONFIANZA PLENA. Colapinto atraviesa su mejor momento desde que llegó a la F1 y Alpine ya trabaja en su continuidad para 2026. ./X @AlpineF1Team
Hace 18 Min

La renovación de Franco Colapinto con Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 parece cuestión de días. Según informó el reconocido medio especializado Motorsport, el anuncio oficial se realizaría entre este martes y el jueves 6 de noviembre, justo antes del Gran Premio de San Pablo. La publicación detalló que el acuerdo se cerró durante el fin de semana del Gran Premio de México.

El respaldo al piloto argentino quedó en evidencia en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde estuvieron presentes los representantes del principal patrocinador de Colapinto, Mercado Libre, que compartieron un espacio VIP con los directivos de Alpine. Allí también participaron Flavio Briatore, asesor del equipo, y los managers del piloto, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. Según el medio europeo, ese encuentro terminó de sellar el acuerdo y dejó todo listo para el anuncio oficial.

A pesar de la difícil temporada de Alpine, Colapinto logró consolidarse como una de las apuestas más firmes del equipo para el futuro. Desde su debut en el Gran Premio de Emilia Romaña, en mayo, el piloto de 22 años mostró una evolución constante: se adaptó al monoplaza, mejoró su ritmo de carrera y logró igualar e incluso superar a Pierre Gasly en varias competencias. Esa progresión fue clave para que la escudería francesa confirmara su confianza en el argentino de cara a 2026.

Durante el fin de semana en México, Colapinto fue cauto al hablar sobre su futuro. “Solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy el que toma las decisiones. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado”, declaró. También destacó el esfuerzo que implicó su primera temporada completa en la máxima categoría: “Estoy haciendo mucho trabajo fuera del auto y creo que, hasta ahora en mi carrera, es el año en el que más he hecho”.

El argentino reconoció además las dificultades de adaptación a un auto exigente como el de Alpine. “Intento entender mejor qué necesito del auto, en qué dirección vamos y qué compromiso asumimos con la puesta a punto. Todo es una prueba constante: a veces funciona un día y al siguiente no”, explicó.

Con el anuncio inminente, Colapinto se prepara para encarar su segunda temporada como piloto titular en la Fórmula 1. Su continuidad en Alpine representa el reconocimiento a su talento y una apuesta por el futuro de un equipo que busca reencauzar su proyecto en la categoría más exigente del automovilismo mundial.

