Un medio europeo reveló la fecha en la que Alpine anunciaría la renovación de Franco Colapinto

Durante el fin de semana en México, Colapinto fue cauto al hablar sobre su futuro. “Solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy el que toma las decisiones. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado”, declaró. También destacó el esfuerzo que implicó su primera temporada completa en la máxima categoría: “Estoy haciendo mucho trabajo fuera del auto y creo que, hasta ahora en mi carrera, es el año en el que más he hecho”.