Secciones
Seguridad

Femicidio: comenzó en chaco el juicio por jurados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski

La mujer desapareció el 2 de junio de 2023, lo que provocó indignación pública y repercusiones políticas en esa provincia.

Femicidio: comenzó en chaco el juicio por jurados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski
Hace 1 Hs

Se inició hoy en Resistencia, Chaco, el juicio con jurado por el asesinato de Cecilia Strzyzowski. Los acusados son Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena. Los tres se enfrentan a posibles condenas de prisión perpetua. 

César Sena, ex pareja de Strzyzowski, está acusado de homicidio agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Sus padres están acusados de complicidad primaria en el mismo delito. Cuatro acusados más se enfrentan a cargos de encubrimiento agravado.

Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023, lo que provocó indignación pública y repercusiones políticas en la provincia de Chaco.

El calendario judicial prevé 18 audiencias

El juicio se desarrolla en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia. Se espera que la selección del jurado tome dos días, y la presentación de pruebas comience el jueves. El calendario judicial prevé 18 audiencias, con la última programada para el 20 de noviembre.

La fiscalía alega que Emerenciano Sena y Marcela Acuña facilitaron el asesinato de Strzyzowski por parte de su hijo. Los acusados de encubrimiento están acusados de ayudar a eliminar el cuerpo de Strzyzowski y destruir pruebas.

La madre de Strzyzowski, Gloria Romero, está presente en el juicio. El gobierno de Chaco también está representado como demandante.

Temas ChacoFemicidioEmerenciano SenaCecilia Strzyzowski
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
2

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
3

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
4

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han
5

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
6

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Más Noticias
Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

No habrá cambio de fiscal en el caso Vélez

No habrá cambio de fiscal en el caso Vélez

Comentarios