Femicidio: comenzó en chaco el juicio por jurados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski

Se inició hoy en Resistencia, Chaco, el juicio con jurado por el asesinato de Cecilia Strzyzowski. Los acusados son Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena. Los tres se enfrentan a posibles condenas de prisión perpetua.
César Sena, ex pareja de Strzyzowski, está acusado de homicidio agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Sus padres están acusados de complicidad primaria en el mismo delito. Cuatro acusados más se enfrentan a cargos de encubrimiento agravado.
Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023, lo que provocó indignación pública y repercusiones políticas en la provincia de Chaco.
El calendario judicial prevé 18 audiencias
El juicio se desarrolla en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia. Se espera que la selección del jurado tome dos días, y la presentación de pruebas comience el jueves. El calendario judicial prevé 18 audiencias, con la última programada para el 20 de noviembre.
La fiscalía alega que Emerenciano Sena y Marcela Acuña facilitaron el asesinato de Strzyzowski por parte de su hijo. Los acusados de encubrimiento están acusados de ayudar a eliminar el cuerpo de Strzyzowski y destruir pruebas.
La madre de Strzyzowski, Gloria Romero, está presente en el juicio. El gobierno de Chaco también está representado como demandante.