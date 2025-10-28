El dólar oficial repuntó tras un breve alivio poselectoral y cotiza arriba de los $1.500

El futuro del esquema cambiario

A pesar de la reacción inicial del mercado, persisten dudas sobre la sostenibilidad de la banda cambiaria y la posibilidad de una futura liberalización del tipo de cambio. Los analistas de Balanz Capital sugirieron que el resultado electoral podría facilitar un ajuste del esquema cambiario, al permitir una mayor flexibilidad y acumulación de reservas.