El dólar oficial repuntó tras un breve alivio poselectoral y cotiza arriba de los $1.500

Según fuentes del mercado, el dólar mayorista se acerca a la banda superior, cotizando en $1.484.

Hace 1 Hs

En la segunda jornada poselectoral, el dólar oficial abrió al alza, y revirtió parcialmente el optimismo del lunes. Si bien el mercado bursátil experimentó un repunte significativo tras las elecciones, la euforia en el frente cambiario se fue diluyendo con el transcurso de las horas.

En ese marco, el tipo de cambio minorista supera los $1.500. En el Banco Nación, se ubica a $1505,00 para la venta, y a $1455,00 para la compra.

El dólar mayorista opera hoy a $1.455, superando el cierre de la jornada anterior. El lunes, el tipo de cambio spot fluctuó considerablemente, alcanzando un mínimo de $1.350 antes de cerrar en $1.435.

Según fuentes del mercado, el dólar mayorista se acerca a la banda superior, cotizando en $1.484. El Banco Central (BCRA) responde con órdenes de venta en $1.494,50. El volumen operado hasta el momento asciende a U$S41 millones.

El futuro del esquema cambiario

A pesar de la reacción inicial del mercado, persisten dudas sobre la sostenibilidad de la banda cambiaria y la posibilidad de una futura liberalización del tipo de cambio. Los analistas de Balanz Capital sugirieron que el resultado electoral podría facilitar un ajuste del esquema cambiario, al permitir una mayor flexibilidad y acumulación de reservas.

En tanto que el economista Gustavo Ber señaló que la reacción inicial del dólar mayorista reflejó una descompresión de las tensiones preelectorales. Sin embargo, advirtió que la estabilidad cambiaria dependerá de la evolución del panorama político y económico.

