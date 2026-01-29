Boca tuvo un mal partido en La Plata y cayó ante Estudiantes

A Boca todavía le falta —y mucho— para aspirar a ganar todo este año, como se ilusionó Juan Román Riquelme tras presentar a los refuerzos. La derrota 2-1 ante Estudiantes en La Plata fue la más floja del ciclo de Claudio Ubeda, no tanto por el resultado sino por la pobreza futbolística del equipo, que recién mostró una tibia reacción en el tramo final. Antes, fue superado en intensidad, juego y personalidad por un rival que jugó con el cuchillo entre los dientes.