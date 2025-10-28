“Maradona trascendía cualquier cosa”: Lionel Messi habló de todo tras renovar con Inter Miami y se sinceró sobre su familia y el futuro

Sobre su admiración por otros grandes deportistas, Messi fue directo. “Para nosotros, los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo. Si bien yo era chico y lo vi poco, Diego trascendía cualquier cosa”, expresó. También mencionó a Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, LeBron James y Stephen Curry como ejemplos de constancia y grandeza: “Son deportistas que admiro mucho y que hicieron que la competencia fuera más grande”, agregó.