“Maradona trascendía cualquier cosa”: Lionel Messi habló de todo tras renovar con Inter Miami y se sinceró sobre su familia y el futuro

Lionel Messi seguirá siendo jugador de Inter Miami hasta 2028. La noticia, que asegura su continuidad hasta los 41 años, llegó acompañada de una entrevista exclusiva con la cadena NBC, donde el capitán argentino habló sin filtro de su presente, de su vida en familia, de los ídolos que lo marcaron y de su deseo de jugar un nuevo Mundial.
“Siempre dije que mi decisión depende de cómo me sienta, en lo físico y lo mental. Me sentí muy bien este año y estoy feliz viviendo en Miami con mi familia”, explicó el rosarino, que lleva 83 partidos con las “Garzas”, 73 goles y 37 asistencias desde su llegada en 2023.
Sobre su admiración por otros grandes deportistas, Messi fue directo. “Para nosotros, los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo. Si bien yo era chico y lo vi poco, Diego trascendía cualquier cosa”, expresó. También mencionó a Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, LeBron James y Stephen Curry como ejemplos de constancia y grandeza: “Son deportistas que admiro mucho y que hicieron que la competencia fuera más grande”, agregó.
Con tono más íntimo, recordó el desarraigo que vivió al irse de Rosario a Barcelona siendo apenas un adolescente. “Aprendí todo en mi casa, los valores de mis padres, y eso me acompañó siempre. Irme fue difícil, empezar de cero, pero con el tiempo supe adaptarme en cada lugar. Lo hicimos con Antonela y con nuestros hijos, aprendiendo y creciendo en cada país”, contó.
También se refirió a la posibilidad de estar en el Mundial 2026. “Es algo extraordinario poder jugar un Mundial. Me gustaría estar bien y ser útil para la Selección. Lo voy a evaluar día a día, pero obviamente tengo muchísimas ganas. Poder defender el título sería espectacular”, confesó.
Messi habló además sobre el futuro de la MLS y lanzó una propuesta para su crecimiento. “Creo que el fútbol en Estados Unidos puede seguir creciendo, pero hay que hacer cambios grandes. Cada equipo debería tener la libertad de fichar a quien quiera, sin tantas restricciones. Si eso pasara, vendrían muchos más jugadores importantes y eso ayudaría al torneo”, afirmó.
Finalmente, destacó el progreso de su club. “La marca Inter Miami es muy fuerte, no solo en Estados Unidos sino también a nivel mundial. El club creció en lo deportivo, en lo institucional y todavía tiene mucho por delante”, manifestó.
A los 38 años, con el brillo intacto y la ambición de siempre, Messi sigue disfrutando del juego. Su renovación es una declaración de principios: todavía hay capítulos por escribir, tanto en Miami como con la camiseta celeste y blanca.