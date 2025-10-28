Camilo Ugo Carabelli sorprendió a Tomás Etcheverry en el duelo argentino del Masters de París

El partido fue parejo desde el inicio. Etcheverry, que venía con buen ritmo tras superar la fase clasificatoria, quebró primero y llegó a estar 3-2 arriba en el primer set. Sin embargo, Ugo Carabelli reaccionó a tiempo, recuperó el quiebre y empezó a imponer su tenis con mayor iniciativa y precisión. En el tramo decisivo del parcial, aprovechó un bajón de su rival y se llevó el set por 7-5.