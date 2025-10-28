Secciones
Camilo Ugo Carabelli sorprendió a Tomás Etcheverry en el duelo argentino del Masters de París

El porteño tuvo un debut soñado en el cuadro principal del Masters 1000, venció por 7-5 y 6-3 a su compatriota y consiguió su primer triunfo en el certamen parisino.

Hace 57 Min

Camilo Ugo Carabelli vivió una jornada soñada en el Masters 1000 de París. En su debut absoluto en el cuadro principal del torneo, el porteño derrotó a Tomás Etcheverry por 7-5 y 6-3 en el duelo entre argentinos correspondiente a la primera ronda.

El partido fue parejo desde el inicio. Etcheverry, que venía con buen ritmo tras superar la fase clasificatoria, quebró primero y llegó a estar 3-2 arriba en el primer set. Sin embargo, Ugo Carabelli reaccionó a tiempo, recuperó el quiebre y empezó a imponer su tenis con mayor iniciativa y precisión. En el tramo decisivo del parcial, aprovechó un bajón de su rival y se llevó el set por 7-5.

En la segunda manga, la historia volvió a tener un comienzo adverso para Ugo Carabelli, que otra vez arrancó con un quiebre en contra. Pero el argentino mantuvo la concentración, recuperó rápido el servicio y desde el 3-3 tomó el control definitivo del encuentro. Cerró con autoridad por 6-3 y firmó su primer triunfo en el certamen parisino.

El resultado tiene un valor especial, ya que Ugo Carabelli nunca le había ganado a Etcheverry en el circuito profesional. En sus dos enfrentamientos previos (Hamburgo y US Open de este año) la victoria había sido para el platense. Esta vez, el porteño mostró solidez en los momentos clave y confirmó el buen momento que atraviesa.

En la próxima ronda, Ugo Carabelli se enfrentará al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, quien viene de disputar la final del ATP de Viena ante Jannik Sinner.

ParísMasters 1000Federación Internacional de TenisArgentinaTomás EtcheverryAsociación de Tenistas Profesionales ATP
