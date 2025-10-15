Camilo Ugo Carabelli no pudo terminar su partido en Estocolmo: la lesión que lo dejó fuera del ATP 250

Hasta ese momento, el partido había sido cambiante. Ugo Carabelli, número 50 del ranking mundial, se había quedado con el primer set por 6-4, pero su rival reaccionó en el segundo y lo dio vuelta 7-5. Ya en el tercero, con el argentino en desventaja 0-3, pidió la asistencia médica y, tras perder el punto siguiente, decidió retirarse visiblemente dolorido.