Camilo Ugo Carabelli no pudo terminar su partido en Estocolmo: la lesión que lo dejó fuera del ATP 250

El paso de Camilo Ugo Carabelli por el ATP 250 de Estocolmo terminó antes de lo esperado. El porteño, octavo preclasificado, debió retirarse por una molestia en la pierna derecha cuando caía 0-4 en el tercer set frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic. La dolencia lo obligó a interrumpir el juego y despedirse del torneo sueco.
Hasta ese momento, el partido había sido cambiante. Ugo Carabelli, número 50 del ranking mundial, se había quedado con el primer set por 6-4, pero su rival reaccionó en el segundo y lo dio vuelta 7-5. Ya en el tercero, con el argentino en desventaja 0-3, pidió la asistencia médica y, tras perder el punto siguiente, decidió retirarse visiblemente dolorido.
La molestia apareció en el marco de su primera experiencia en torneos europeos bajo techo, una superficie que exige ritmo y desplazamientos rápidos. Pese al esfuerzo, el porteño no logró sostener el nivel y prefirió no arriesgar una lesión mayor que comprometa lo que queda del calendario.
Momento difícil en la gira
El final anticipado en Estocolmo se suma a una racha complicada para el ganador del Challenger de Rosario 2025, que solo consiguió dos victorias en sus últimos ocho partidos sobre cemento. La falta de continuidad física y el cansancio parecen haberle pasado factura en este tramo final de la temporada.
Con su baja, el único argentino que sigue en competencia en Estocolmo es Tomás Etcheverry, quien este jueves buscará los cuartos de final ante el serbio Miomir Kecmanovic (49°).