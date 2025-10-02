El drama del descenso que involucra a Aldosivi, San Martín de San Juan y un recuerdo tucumano

El sistema de descensos vigente establece que perderán la categoría el último de la tabla anual y el último de los promedios. Hoy, Aldosivi ocupa ambos lugares: es el último en las dos tablas y atraviesa una racha de cinco derrotas consecutivas. Por su parte, San Martín de San Juan es el penúltimo en ambas clasificaciones, con 19 puntos, uno más que el “Tiburón” y a cuatro de Talleres de Córdoba, que viene de ganar. El equipo sanjuanino, dirigido por Leandro Romagnoli, necesita un cambio drástico en su rendimiento para evitar el descenso.