El drama del descenso que involucra a Aldosivi, San Martín de San Juan y un recuerdo tucumano

El torneo Clausura entra en su etapa decisiva y la pelea por la permanencia tiene como protagonistas a Aldosivi y San Martín de San Juan. A falta de seis fechas para el cierre de la fase regular del Clausura, ambos equipos están muy comprometidos y podrían marcar un registro histórico en el fútbol argentino.
El sistema de descensos vigente establece que perderán la categoría el último de la tabla anual y el último de los promedios. Hoy, Aldosivi ocupa ambos lugares: es el último en las dos tablas y atraviesa una racha de cinco derrotas consecutivas. Por su parte, San Martín de San Juan es el penúltimo en ambas clasificaciones, con 19 puntos, uno más que el “Tiburón” y a cuatro de Talleres de Córdoba, que viene de ganar. El equipo sanjuanino, dirigido por Leandro Romagnoli, necesita un cambio drástico en su rendimiento para evitar el descenso.
De confirmarse las caídas de Aldosivi y San Martín (SJ), se cortaría una racha de 15 años: la última vez que los dos equipos que habían ascendido en la campaña anterior volvieron a descender en la siguiente fue en la temporada 2009-2010, cuando bajaron Atlético y Chacarita. Ese mismo año también perdió la categoría Rosario Central, aunque mediante la promoción.
En este lapso hubo descensos rápidos, pero nunca coincidieron ambos ascendidos. Ejemplos de ello son San Martín de Tucumán en 2018-19 y Chacarita en 2017-18. Además, en 2015, con el ascenso masivo de diez equipos, dos de ellos (Crucero del Norte y Nueva Chicago) regresaron a la segunda división al año siguiente.
Con esta realidad, tanto Aldosivi como San Martín de San Juan afrontan un desafío mayúsculo: no solo luchar por la permanencia en las últimas seis fechas, sino también evitar quedar en los libros de la historia como los primeros en 15 años en protagonizar un doble descenso inmediato tras haber ascendido juntos.