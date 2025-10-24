Messi sigue encendido: doblete, ovación y debut triunfal de Inter Miami en los playoffs de la MLS

Inter Miami comenzó su camino en los Playoffs de la MLS con una victoria convincente, impulsado una vez más por la magia de Lionel Messi. El argentino, que acaba de renovar su contrato hasta diciembre de 2028, fue el protagonista absoluto en el triunfo por 3 a 1 ante Nashville con una actuación brillante y dos goles que levantaron a todo el DRV PNK Stadium.
Antes del pitazo inicial, Messi recibió la Bota de Oro por haber sido el máximo anotador de la temporada en la liga estadounidense. Lejos de relajarse, respondió con su sello inconfundible: al minuto 19, cuando el partido aún estaba cerrado y Nashville se replegaba, el rosarino sorprendió a todos con un gol de palomita que abrió el marcador.
EL GOL DE MESSI DE CABEZA, PARA EL 1-0 DE INTER MIAMI VS NASHVILLE, POR LOS PLAYOFFS.— Messismo (@Messismo10) October 25, 2025
pic.twitter.com/M8a3WCfPU3
La jugada nació tras una combinación perfecta con Luis Suárez, quien entendió el movimiento de su compañero y lanzó un centro preciso desde la derecha. Messi se lanzó al aire dentro del área y conectó un cabezazo impecable que desató la euforia de los hinchas de Las Garzas. Fue un gol de los suyos: técnico, elegante y decisivo.
Con el resultado a favor, Inter Miami dominó las acciones con comodidad. El conjunto dirigido por Javier Mascherano mostró su mejor versión ofensiva, con Suárez y Messi moviéndose con libertad en los últimos metros. El equipo floridano confirmó así que su ambición en los Playoffs es máxima y que la renovación del capitán llega en su mejor momento futbolístico desde su desembarco en Estados Unidos.
Error de Nashville y el DOBLETE de Lionel.— Messismo (@Messismo10) October 25, 2025
pic.twitter.com/azuhewoOLI
Messi, encendido rumbo al título
Con este doblete, el capitán argentino no solo amplió su cuenta goleadora, sino que también reafirmó su condición de líder absoluto en un equipo construido a su medida. Inter Miami buscará ahora avanzar a las semifinales con la ilusión intacta y con un Messi en modo imparable, decidido a cerrar el año con otro título y una temporada de ensueño en la MLS.