Messi sigue encendido: doblete, ovación y debut triunfal de Inter Miami en los playoffs de la MLS

Inter Miami comenzó su camino en los Playoffs de la MLS con una victoria convincente, impulsado una vez más por la magia de Lionel Messi. El argentino, que acaba de renovar su contrato hasta diciembre de 2028, fue el protagonista absoluto en el triunfo por 3 a 1 ante Nashville con una actuación brillante y dos goles que levantaron a todo el DRV PNK Stadium.