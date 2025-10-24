El emotivo mensaje que David Beckham le escribió a Lionel Messi tras su renovación con Inter Miami

El vínculo entre Messi y la MLS se fortaleció desde su llegada a Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia. Su desembarco transformó a la liga en un fenómeno global, aumentando la audiencia, las ventas de camisetas y la asistencia en los estadios. Además, su presencia impulsó el crecimiento del club y consolidó a la franquicia como una de las más populares del continente.