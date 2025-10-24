Secciones
DeportesFútbol

El emotivo mensaje que David Beckham le escribió a Lionel Messi tras su renovación con Inter Miami

El inglés publicó un sentido texto en redes luego de que el astro argentino confirmara su continuidad hasta 2028.

El emotivo mensaje que David Beckham le escribió a Lionel Messi tras su renovación con Inter Miami
Hace 1 Hs

Lionel Messi oficializó su renovación con Inter Miami hasta 2028, noticia que generó una ola de reacciones en todo el mundo. Luego de varios meses de rumores sobre un acuerdo verbal, el astro argentino selló su continuidad en el club y revolucionó las redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue David Beckham, copropietario de la institución, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes.

El exfutbolista inglés escribió en Instagram que cuando iniciaron el proyecto soñaban con traer a los mejores jugadores y que en 2023 lograron sumar al mejor de todos los tiempos. Beckham expresó que se siente feliz de que Messi mantenga el mismo compromiso y pasión, destacando su amor por el fútbol y su influencia en los jóvenes talentos. Agradeció al capitán argentino con una frase que se viralizó: “Gracias Leo, aquí está el futuro”.

El vínculo entre Messi y la MLS se fortaleció desde su llegada a Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia. Su desembarco transformó a la liga en un fenómeno global, aumentando la audiencia, las ventas de camisetas y la asistencia en los estadios. Además, su presencia impulsó el crecimiento del club y consolidó a la franquicia como una de las más populares del continente.

En su primera temporada, el argentino condujo al equipo hacia su primer título, la Leagues Cup 2023, donde fue la gran figura. Un año después, llevó al Inter a conquistar el Supporters’ Shield 2024, el premio al mejor equipo de la fase regular, estableciendo un récord histórico de puntos. Su liderazgo y rendimiento fueron claves para el salto competitivo del club.

El legado de Messi en Estados Unidos

En lo personal, Messi fue elegido MVP de la MLS 2024 y ganó la Bota de Oro 2025 tras marcar 29 goles en 28 partidos. Este año, volvió a ser nominado al premio al jugador más valioso, con chances de convertirse en el primero en lograrlo de manera consecutiva. Su continuidad hasta 2028 promete seguir escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol estadounidense.

Temas Lionel MessiDavid BeckhamSelección Argentina de fútbolMajor League SoccerEstados UnidosArgentinaInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU
2

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
3

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
4

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio
6

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Más Noticias
Nicolás Sánchez vuelve a jugar en Lawn Tennis

Nicolás Sánchez vuelve a jugar en Lawn Tennis

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

“¿Cuántas veces nos van a c...?”: la furia del Ruso Zielinski tras la eliminación de Belgrano

“¿Cuántas veces nos van a c...?”: la furia del Ruso Zielinski tras la eliminación de Belgrano

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Agenda de TV: Colapinto corre en el GP de México y River Plate juega en la Copa Argentina

Agenda de TV: Colapinto corre en el GP de México y River Plate juega en la Copa Argentina

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Comentarios