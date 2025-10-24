El emotivo mensaje que David Beckham le escribió a Lionel Messi tras su renovación con Inter Miami

Lionel Messi oficializó su renovación con Inter Miami hasta 2028, noticia que generó una ola de reacciones en todo el mundo. Luego de varios meses de rumores sobre un acuerdo verbal, el astro argentino selló su continuidad en el club y revolucionó las redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue David Beckham, copropietario de la institución, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes.
El exfutbolista inglés escribió en Instagram que cuando iniciaron el proyecto soñaban con traer a los mejores jugadores y que en 2023 lograron sumar al mejor de todos los tiempos. Beckham expresó que se siente feliz de que Messi mantenga el mismo compromiso y pasión, destacando su amor por el fútbol y su influencia en los jóvenes talentos. Agradeció al capitán argentino con una frase que se viralizó: “Gracias Leo, aquí está el futuro”.
El vínculo entre Messi y la MLS se fortaleció desde su llegada a Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia. Su desembarco transformó a la liga en un fenómeno global, aumentando la audiencia, las ventas de camisetas y la asistencia en los estadios. Además, su presencia impulsó el crecimiento del club y consolidó a la franquicia como una de las más populares del continente.
En su primera temporada, el argentino condujo al equipo hacia su primer título, la Leagues Cup 2023, donde fue la gran figura. Un año después, llevó al Inter a conquistar el Supporters’ Shield 2024, el premio al mejor equipo de la fase regular, estableciendo un récord histórico de puntos. Su liderazgo y rendimiento fueron claves para el salto competitivo del club.
El legado de Messi en Estados Unidos
En lo personal, Messi fue elegido MVP de la MLS 2024 y ganó la Bota de Oro 2025 tras marcar 29 goles en 28 partidos. Este año, volvió a ser nominado al premio al jugador más valioso, con chances de convertirse en el primero en lograrlo de manera consecutiva. Su continuidad hasta 2028 promete seguir escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol estadounidense.