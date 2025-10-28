Secciones
Elecciones legislativas en la Argentina: el mercado pasó de la tensión a la euforia

Se desplomaron el dólar y el riesgo país.

Hace 1 Hs

Los mercados reaccionaron con entusiasmo ayer tras el triunfo del oficialismo nacional en las elecciones legislativas del domingo. Según analistas y consultoras privadas, el resultado le otorgó mayor margen de maniobra al gobierno de Javier Milei, luego de días de tensión cambiaria y financiera. Incluso, este escenario motivó la intervención del Tesoro de Estados Unidos como gesto de respaldo de la administración de Donald Trump.

Al inicio de la semana y alejándose del techo de la banda, el dólar minorista en el Banco Nación retrocedió a $1.460, mientras que el mayorista, que había cerrado el viernes a $1.492, cayó a $1.435 (aunque terminó casi $100 por encima del mínimo intradiario) con escaso volumen. El dólar “blue” se ubicó en $1.465.

Este lunes, a su vez, el promedio que realiza el Banco Central (BCRA) sobre el tipo de cambio que ofrecen las entidades bancarias ubicó a la divisa en $1.356,627 para la compra y $1.424,948 para la venta.

El dólar cripto, que cotiza 24 horas, ya había anticipado el domingo lo que sería esta jornada. Cayó con fuerza en esa rueda, situación que se replicó durante la jornada de ayer al ceder 5,9%, a $1.497,27. Por su parte, los dólares financieros descomprimieron con intensidad: el CCL cayó a $1.459, mientras que el MEP bajó a $1444. Respecto del dólar futuro, los contratos arrancaron el lunes con mermas de hasta 10%, que luego moderaron con el avance de la rueda, consignó el diario “Ámbito”.

En el segmento bursátil, el S&P Merval avanzó 21,8%, con un volumen que supera ampliamente el promedio reciente. Los ADRs volaron hasta casi 50% en Wall Street. Entre acciones argentinas que cotizan en Nueva York, las subas estuvieron encabezadas por Grupo Supervielle (+49,6%), BBVA (+42,2%), Grupo Financiero Galicia (+40,6%) y Banco Macro (+39,5%).

Bonos

Los bonos en dólares descollaron, en una jornada de optimismo en los mercados también por el acuerdo comercial entre EEUU y China. Los títulos mostraron una extraordinaria performance, y si bien recortaron parte de las subas, cerraron con alzas de hasta 25% en Estados Unidos. Los que más treparon fueron el Bonar 2035 (+24,8%); el Bonar 2038 (+24,5%); y el Global 2035 (+20,9%). El riesgo país se desplomó hasta los 600 puntos básicos, un mínimo desde mediados de mayo pasado.

“Claramente, el mercado pasó de modo pánico a modo euforia relativa, y es relativa al tener en cuenta lo que venía sucediendo en las últimas semanas. Ahora, las palabras clave para las próximos días serán dos. La primera es gestión: cómo el Poder Ejecutivo (PEN) podrá evitar caer nuevamente en algunos de los desaciertos de los últimos meses. La segunda palabra es negociación: negociación con otros actores del Congreso”, dijo el economista Fernando Marengo. “Venimos planteando hace meses que el Banco Central (BCRA) tiene dólares suficientes para defender el techo de la banda. Al mismo tiempo, la deuda argentina no es un problema grande, básicamente, porque es un punto y medio del PBI argentino. Pero de la deuda la tienen el Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las entidades financieras u organismos internacionales”, explicó el especialista, quien remarcó que “si se analiza la deuda de mercado con riesgo de no rolear, es menos del 20% del producto”, pero pese a ello el mercado seguía planteando el miedo respecto del repago de la deuda en 2026 de unos U$S9.000 millones.

En medio de la euforia electoral, el Gobierno buscará cerrar octubre con vencimientos de deuda en pesos por casi $11 billones. Este miércoles, llevará adelante el procedimiento para tratar de renovar la mayor parte de ese monto.

