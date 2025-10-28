Elecciones legislativas en la Argentina: el mercado pasó de la tensión a la euforia

“Claramente, el mercado pasó de modo pánico a modo euforia relativa, y es relativa al tener en cuenta lo que venía sucediendo en las últimas semanas. Ahora, las palabras clave para las próximos días serán dos. La primera es gestión: cómo el Poder Ejecutivo (PEN) podrá evitar caer nuevamente en algunos de los desaciertos de los últimos meses. La segunda palabra es negociación: negociación con otros actores del Congreso”, dijo el economista Fernando Marengo. “Venimos planteando hace meses que el Banco Central (BCRA) tiene dólares suficientes para defender el techo de la banda. Al mismo tiempo, la deuda argentina no es un problema grande, básicamente, porque es un punto y medio del PBI argentino. Pero de la deuda la tienen el Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las entidades financieras u organismos internacionales”, explicó el especialista, quien remarcó que “si se analiza la deuda de mercado con riesgo de no rolear, es menos del 20% del producto”, pero pese a ello el mercado seguía planteando el miedo respecto del repago de la deuda en 2026 de unos U$S9.000 millones.