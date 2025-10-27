Mercados post elecciones: el triunfo legislativo de Milei impulsa fuertes subas en acciones y bonos

Los mercados financieros argentinos iniciaron la semana con una ola de euforia. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) registran subas de hasta 50%, mientras que los bonos soberanos trepan más de 20% en una jornada de marcada recuperación.
El impulso se da luego del fortalecimiento legislativo de La Libertad Avanza tras las elecciones del domingo y el mensaje de apoyo del Tesoro de Estados Unidos al presidente Javier Milei, interpretados por los inversores como señales de mayor gobernabilidad y continuidad del programa económico.
Optimismo en la Bolsa porteña: el S&P Merval se dispara 22%
En la Bolsa de Buenos Aires, el S&P Merval protagoniza una de las sesiones más alcistas del año, con un avance del 22% y un volumen récord. Los operadores destacan el “shock de optimismo” que reemplazó al clima defensivo previo a las elecciones.
Las acciones líderes muestran fuertes compras, especialmente en los sectores energético y financiero, dos de los más golpeados por la volatilidad reciente.
Entre las principales subas del panel líder se destacan:
Grupo Supervielle (+38,5%)
Metrogas (+37%)
BBVA (+30,9%)
Banco Macro (+29,1%)
Los analistas interpretan este movimiento como un reposicionamiento agresivo ante un escenario político más equilibrado y un contexto económico percibido como más estable.
ADRs argentinos en Wall Street: subas históricas de hasta 52%
El rally también se replica en Nueva York, donde los ADRs argentinos suben con fuerza.
Entre los papeles más destacados figuran:
Banco Supervielle (+52%)
BBVA (+41,3%)
Grupo Financiero Galicia (+40,1%)
Banco Macro (+39,2%)
Transportadora de Gas del Sur (+38,7%)
Los inversores internacionales interpretan los resultados electorales como una señal de estabilidad institucional y un freno a medidas disruptivas, especialmente en el sistema financiero.
El sector energético también gana terreno, apoyado en la expectativa de continuidad de la normalización de tarifas y en el fortalecimiento de los ingresos dolarizados. Fondos globales vuelven a mirar a la Argentina como destino emergente de valor.
Bonos argentinos rebotan más de 20% y el riesgo país cae a 655 puntos
El mercado de deuda también muestra una reacción contundente. Los bonos globales avanzan más de 20%, con el AE38D (+24,8%), el AL35D (+23,7%) y el GD35D (+22,9%) entre los más destacados.
El riesgo país cae con fuerza hasta los 655 puntos básicos, su nivel más bajo en meses, reflejando una menor percepción de riesgo financiero y un mayor optimismo sobre la capacidad de refinanciar deuda.
Analistas coinciden en que el rebote no es solo táctico: fondos de inversión internacionales están recomprando activos argentinos tras semanas de cobertura extrema y precios deprimidos.
Factores que impulsan la euforia del mercado
Los expertos señalan tres factores principales detrás del rally:
Resultado electoral favorable al mercado, con un Congreso más equilibrado.
Respaldo internacional, incluido el mensaje del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien felicitó a Milei y reafirmó el apoyo al rumbo económico.
Contexto externo benigno, con menor inflación en EE.UU. y mayor apetito global por riesgo.
“El mercado celebra el voto, pero ahora espera hechos”, resume un operador de la City porteña. “Si el Gobierno avanza en reformas y mantiene la disciplina fiscal, este rally puede consolidarse”.
Euforia con cautela: los próximos desafíos
Aunque el optimismo domina la jornada, los inversores mantienen una mirada prudente hacia los próximos meses. El foco está puesto en la evolución del dólar financiero, la acumulación de reservas y las decisiones económicas clave que deberán consolidar la estabilidad lograda tras las elecciones.
Por ahora, los mercados envían una señal clara: la Argentina vuelve al radar internacional. Y esta vez, el salto se celebra tanto en Buenos Aires como en Wall Street.