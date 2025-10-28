Secciones
Después de 16 años, el justicialismo volvió a ganar en Cebil Redondo

Hace 3 Hs

Las elecciones legislativas nacionales de 2025 dejaron un mensaje claro en Cebil Redondo: el justicialismo volvió a triunfar después de 16 años, marcando un punto de inflexión en la historia política reciente de la comuna.

El contundente acompañamiento a la lista encabezada por Osvaldo Jaldo no fue casual. Detrás del resultado hay gestión, trabajo y presencia, encabezados por el actual delegado comunal Gastón Biagosch, quien logró en pocos meses recuperar la confianza y el respaldo del electorado.

A diferencia de otros procesos electorales, esta vez la comunidad de Cebil Redondo votó con convicción, reconociendo una gestión visible, cercana y comprometida. Las obras, los servicios y la transformación del espacio público se tradujeron en votos que ratifican el rumbo político y de gestión emprendido por Biagosch.

Con este resultado, Cebil Redondo se consolida como un bastión del peronismo en el departamento Yerba Buena y a Biagosch como gran referente de la región que comprende Yerba Buena Municipio donde el peronismo no hace pie hace más de 10 años, San Javier y la propia comuna.

“Lo de Gastón es cosa seria”, comentan los vecinos con mayor edad en la comuna. Su capacidad de gestión, la estructura de trabajo y el cambio profundo que vive la comuna explican por qué, después de tantos años, el peronismo volvió a ganar con contundencia.

Más que un resultado electoral, lo ocurrido en Cebil Redondo es una validación política y social del modelo de gestión local, y una muestra de que la cercanía, la planificación y los resultados concretos siguen siendo la fórmula más efectiva para construir confianza y futuro.

