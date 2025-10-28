La filosofía aymara del “buen vivir” inspira a Miguel Monti

Sanación colectiva

En palabras del artista, “suma qamaña intenta recuperar lo que el colonialismo nos arrebató: la posibilidad de pensar, sentir y crear desde la comunidad”. Desde esta mirada, el arte deja de ser un objeto para convertirse en un sujeto relacional, una herramienta de sanación colectiva y de reconstitución del lazo social. Así, en tiempos dominados por el individualismo y la desconexión, recupera la idea de que la fuerza real es la que se comparte, proponiendo el arte como un espacio de unión, memoria y reciprocidad.