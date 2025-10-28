Vuelve el Tucumán Urban Indie

Tucumán Urban Indie, el festival independiente más grande del norte argentino, confirmó su quinta edición para el próximo 6 de diciembre en el Palacio de los Deportes, a partir de las 17.
Las entradas early bird (anticipadas) se agotaron en tiempo récord, reflejando el entusiasmo del público por una propuesta que, año a año, se consolida como un punto de encuentro clave para la escena alternativa nacional.
El cartel de esta nueva edición reúne a artistas que representan lo más vibrante del panorama actual. Encabezan la grilla Bándalos Chinos; Sara Hebe; y Louta, el artista más disruptivo del país, con un show que promete performance y provocación.
También formarán parte Maze2k; Ainda; Sakatumba, y LaRuth, que traerá el sonido local al gran escenario del Urban Indie. Las entradas generales se consiguen a $40.000 a través de Passeshow y en La Rockería, en el centro tucumano.