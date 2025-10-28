Secciones
EspectáculosGuía para salir

Vuelve el Tucumán Urban Indie
ENERGÍA. Louta es uno de los artistas más convocantes del show. ENERGÍA. Louta es uno de los artistas más convocantes del show.
Hace 5 Hs

Tucumán Urban Indie, el festival independiente más grande del norte argentino, confirmó su quinta edición para el próximo 6 de diciembre en el Palacio de los Deportes, a partir de las 17.

Las entradas early bird (anticipadas) se agotaron en tiempo récord, reflejando el entusiasmo del público por una propuesta que, año a año, se consolida como un punto de encuentro clave para la escena alternativa nacional.

El cartel de esta nueva edición reúne a artistas que representan lo más vibrante del panorama actual. Encabezan la grilla Bándalos Chinos; Sara Hebe; y Louta, el artista más disruptivo del país, con un show que promete performance y provocación.

También formarán parte Maze2k; Ainda; Sakatumba, y LaRuth, que traerá el sonido local al gran escenario del Urban Indie. Las entradas generales se consiguen a $40.000 a través de Passeshow y en La Rockería, en el centro tucumano.

Temas TucumánPalacio de los Deportes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del lunes 27 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del lunes 27 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un buque de guerra estadounidense se intaló en el Caribe
2

Un buque de guerra estadounidense se intaló en el Caribe

El país de América Latina con un ejército que reta a las potencias
3

El país de América Latina con un ejército que reta a las potencias

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva
4

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica, y Dominicana envía ayuda en drones con alimentos
5

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica, y Dominicana envía ayuda en drones con alimentos

Un sospechoso por el robo del Louvre iba a salir del país
6

Un sospechoso por el robo del Louvre iba a salir del país

Más Noticias
“¿Dónde tengo que votar para que me gobiernes vos?” y Malaba: los memes virales de los comicios

“¿Dónde tengo que votar para que me gobiernes vos?” y Malaba: los memes virales de los comicios

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

“Un poco de vida” entre los escombros de Ciudad de Gaza

“Un poco de vida” entre los escombros de Ciudad de Gaza

Cuando la palabra se rompe: el verdadero temblor que sacudió a la gente de Atlético

Cuando la palabra se rompe: el verdadero temblor que sacudió a la gente de Atlético

Un sospechoso por el robo del Louvre iba a salir del país

Un sospechoso por el robo del Louvre iba a salir del país

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica, y Dominicana envía ayuda en drones con alimentos

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica, y Dominicana envía ayuda en drones con alimentos

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

Comentarios