Cartas de lectores: tala y poda

Quisiera que por su intermedio se pueda dar solución a esta situación planteada e iniciada hace más de un año mediante el expediente 137293, recepcionado el 05/06/24 en la Dirección de Catastro y Edificación de la Municipalidad. En él requería la intervención para que los dueños del terreno de calle La Rioja 946/948, procedan a la tala, poda y limpieza del fondo queda con mi propiedad. Requería de dicho procedimiento dado que por la dimensión de los árboles ya estaban afectando la tapia (hoy deteriorada y a punto de colapsar). Hace aproximadamente un mes comenzaron la tala, hoy inconclusa, puesto que no procedieron con un árbol de gran porte cerca de la tapia, vencido hacia mi terreno. De los que talaron, tras su caída quedaron sobre la tapia troncos y ramas que pasan a mi terreno, y por lo cual ya forma parte también del basural, dado que hasta el día de la fecha todo lo talado y/o podado quedó allí sin que se haga la limpieza que corresponde. Pregunto: ¿la Municipalidad de los medios administrativos y/o jurídicos para hacer cumplir a un propietario con solucionar lo que está haciendo daño a otro? Si tanto pregonamos por el cuidado del medio ambiente, eduquemos al ciudadano en el sentido de que las normas de higiene y salubridad deben empezar por el hogar, y estoy seguro que a los dueños de ese terreno de La Rioja 946/948 no les enseñaron. Invito a quien corresponda de esa Municipalidad a mi domicilio, a fin de que tome conocimiento y vista de lo planteado.