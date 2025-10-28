Las vacantes en la Justicia Federal

La última vez que se designaron jueces federales fue el 28 de noviembre de 2023. En la justicia de la Capital federal las vacantes son 46 sobre 159 cargos (28,9 %). En tanto, en el interior hay 106 vacantes sobre 326 cargos (32,5 %), según el informe que publicamos hace una semana. Según las estimaciones, hacia fin de año la cantidad de vacantes aumentará significativamente por los magistrados que ya presentaron sus renuncias o que cumplirán 75 años, la edad máxima que establece la Constitución nacional. Según el Consejo Asesor de la Magistratura, hasta fin de año otros 142 jueces llegarán a la edad para jubilarse o ya tienen los años de aporte para hacerlo. Si todos se van de la Justicia, la mitad de los cargos quedará sin magistrados titulares. En lo que va del año ya renunciaron 46 jueces.