Oficial y con polémica: la AFA confirmó el triunfo 3-0 de Deportivo Madryn sobre Gimnasia de Jujuy

El Tribunal de Disciplina resolvió un caso que generó controversia en el Reducido de la Primera Nacional. Finalmente, el ente dio por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy, luego de la suspensión por las amenazas sufridas por el cuerpo arbitral encabezado por Lucas Comesaña. Tras varios días de deliberaciones, el fallo se confirmó en las últimas horas y cambia por completo el panorama de la serie.
La decisión implica que el encuentro no se reanudará y que el marcador oficial será un 3-0 a favor del conjunto patagónico. Con esa ventaja, el "Aurinegro" llegará al partido de vuelta del domingo 2 de noviembre, a las 16, en el estadio Abel Sastre, con una diferencia considerable. Para seguir con vida en el Reducido, el “Lobo” deberá protagonizar una remontada épica.
Durante la semana, el Tribunal analizó el informe presentado por Comesaña, quien denunció haber recibido amenazas de muerte junto a sus asistentes. El organismo también evaluó el descargo de Gimnasia, que había pedido jugar nuevamente el encuentro en el estadio “23 de Agosto”, sin público y haciéndose cargo de los costos de traslado de su rival. Sin embargo, ese pedido fue rechazado.
El incidente ocurrió el domingo 19 de octubre, cuando Gimnasia ganaba 1-0 al término del primer tiempo. En ese momento, el árbitro decidió suspender el partido al considerar que no existían las condiciones de seguridad necesarias para continuar. Más tarde, relató a TyC Sports que suspendió el encuentro por “cosas que no deben pasar” y que no quiso reaccionar de manera impulsiva ante la situación.
Las amenazas que cambiaron el rumbo
Según contó el propio árbitro, fue la primera vez que vivió una situación semejante. Explicó que las amenazas fueron dirigidas a todo el equipo arbitral, primero hacia el cuarto juez y luego hacia todos, especialmente hacia él y su asistente. “Fue un momento muy tenso, algo que no debería pasar nunca en el fútbol”, afirmó. Así, el caso marcó un precedente en la categoría y dejó en el centro de la polémica al club jujeño, que deberá afrontar un escenario adverso en la revancha.