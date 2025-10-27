Oficial y con polémica: la AFA confirmó el triunfo 3-0 de Deportivo Madryn sobre Gimnasia de Jujuy

Las amenazas que cambiaron el rumbo

Según contó el propio árbitro, fue la primera vez que vivió una situación semejante. Explicó que las amenazas fueron dirigidas a todo el equipo arbitral, primero hacia el cuarto juez y luego hacia todos, especialmente hacia él y su asistente. “Fue un momento muy tenso, algo que no debería pasar nunca en el fútbol”, afirmó. Así, el caso marcó un precedente en la categoría y dejó en el centro de la polémica al club jujeño, que deberá afrontar un escenario adverso en la revancha.