Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución

Dormir con tu perro es, en el fondo, un acto de confianza y amor. La decisión debe ser responsable: el bienestar de ambos está por encima de la costumbre o del capricho. Lo importante es garantizar para los dos un buen descanso.



Diversos estudios científicos han demostrado que el contacto físico con un perro libera oxitocina, la llamada «hormona de la felicidad». Por lo tanto, quienes duermen con sus mascotas se sienten más relajados. Asimismo, muchos perros transmiten calma con su respiración pausada, ayudando a conciliar el sueño, lo cual es un gran punto a favor para quienes sufren insomnio.