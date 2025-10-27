El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica, y Dominicana envía ayuda en drones con alimentos

Melissa se dirigía como un poderoso huracán hacia Jamaica, donde se pide a los habitantes buscar refugio ante la previsión de inundaciones con potencial catastrófico. Cuatro personas murieron esta semana en Haití y República Dominicana por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra provocados por el huracán.
El huracán avanzaba ayer a tan solo siete kilómetros por hora, una velocidad que preocupa a los meteorólogos porque podría provocar lluvias torrenciales sobre los países por los que pasa durante mucho más tiempo que una tormenta que se mueve más rápido.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que Melissa se convirtió en un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de unos 230 kilómetros por hora.
La previsión del NHC es que los vientos sigan ganando fuerza y sobre el domingo por la noche la tormenta se convierta en huracán de categoría 5, la más fuerte.
Los meteorólogos pronostican hasta un metro de lluvia en zonas de Jamaica, Haití y República Dominicana.
“Este potencial de lluvia extrema, debido al movimiento lento, va a crear un evento catastrófico en Jamaica”, dijo el subdirector del NHC, Jamie Rhome, en una conferencia web. “Necesitan estar listos para resistir esto durante varios días”, advirtió Rhome. “Las condiciones se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas. No salgan después del anochecer”, urgió.
Autoridades de República Dominicana enviaron drones con alimentos a familias incomunicadas por las inundaciones. Imágenes captadas por estos dispositivos muestran zonas completamente anegadas por el desbordamiento de ríos, donde es imposible entrar o salir. Rescatistas empaquetaban los alimentos a toda prisa.
Drones
Los drones transportan unos 27 kilos, “lo que permite movilizar alimentos y suministros esenciales de manera rápida y segura en condiciones donde el acceso terrestre resulta limitado”, indicó el sistema de atención a emergencias 911. Más de 3.700 personas fueron evacuadas o desplazadas. Además, 48 comunidades quedaron incomunicadas.
En República Dominicana, un hombre de 79 años fue encontrado muerto arrastrado por la corriente de un arroyo, informaron las autoridades el sábado. Un adolescente de 13 años seguía desaparecido.
“Te sientes impotente, incapaz de hacer nada, solo correr y dejar todo atrás”, dijo entre lágrimas Angelita Francisco, un ama de casa de 66 años que huyó de su vecindario en la capital dominicana, Santo Domingo. En la vecina Haití, la agencia de protección civil reportó la muerte de tres ciudadanos.