Expectativas económicas tras las elecciones: “Es una segunda oportunidad para generar los cambios que faltan”

Finalmente, destacó la importancia del apoyo político y externo como herramienta para proyectar a largo plazo. “El apoyo de Estados Unidos y la gobernabilidad que tiene el gobierno le permiten mantener logros como el equilibrio fiscal y un descenso gradual de la inflación, condiciones iniciales para pensar en un proceso de largo plazo. Pero esto requiere coherencia entre el discurso y lo que se planifica en la economía real, así como escuchar a la sociedad”.