Secciones
EconomíaNoticias económicas

Expectativas económicas tras las elecciones: “Es una segunda oportunidad para generar los cambios que faltan”

El especialista Gabriel Fridrij se refirió a los desafíos que el gobierno deberá enfrentar para sostener el crecimiento y dinamizar la economía.

Hace 1 Hs

El economista Gabriel Fridrij analizó este lunes en LA GACETA las expectativas económicas tras las elecciones. Durante la charla con LG Play, se mostró sorprendido por los resultados y sostuvo que, más allá de los factores que los explican, el mercado reaccionó de manera positiva

“Uno vio que bajó la cotización del dólar, las tasas se van a ir ajustando de a poco también a la baja. Las acciones subieron, los bonos subieron. Es como que hay un clima de optimismo en términos de las variables económicas más relevantes y las que la sociedad sigue con atención”, dijo.

Fridrij consideró que esta situación representa una oportunidad para implementar cambios estructurales en el país. “Es una segunda oportunidad para tomar conciencia de lo que no se hizo bien hasta ahora. Controlar la inflación y buscar equilibrio fiscal está bien, pero la gestión del tipo de cambio y las tasas no fue la adecuada. Esto obliga a apoyos externos que de otra manera no serían necesarios”.

Según el economista, los próximos pasos deberían enfocarse en reformas fundamentales. “La reforma tributaria, laboral y previsional son muy importantes para continuar en un sendero de crecimiento sostenible. Pero para llegar a estos cambios hay que tender puentes políticos, legislativos y con los distintos sectores productivos para dinamizar la actividad económica”.

Fridrij identificó dos deudas urgentes del gobierno: la acumulación de reservas y la recuperación de la actividad económica. “Hay que asegurar el crecimiento de las reservas y empezar a trabajar para que la actividad repunte. La volatilidad es el peor ingrediente para tomar decisiones de consumo, producción, inversión y ahorro”, advirtió.

ARCHIVO ARCHIVO

Respecto a la mejora del poder adquisitivo, el economista explicó que una reducción de la tasa de interés permitiría dinamizar la economía y generar un efecto positivo en salarios, consumo e inversión, siempre manteniendo control sobre la inflación. “Hay que buscar un punto de equilibrio donde ni tasa, ni tipo de cambio, ni inflación estén en un extremo, sino en niveles razonables para asegurar un sendero de crecimiento”.

Finalmente, destacó la importancia del apoyo político y externo como herramienta para proyectar a largo plazo. “El apoyo de Estados Unidos y la gobernabilidad que tiene el gobierno le permiten mantener logros como el equilibrio fiscal y un descenso gradual de la inflación, condiciones iniciales para pensar en un proceso de largo plazo. Pero esto requiere coherencia entre el discurso y lo que se planifica en la economía real, así como escuchar a la sociedad”.

Temas InflaciónActividad EconómicaEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
1

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo
2

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
5

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
6

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Más Noticias
“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

Las acciones argentinas suben en Wall Street luego del triunfo de Milei

Las acciones argentinas suben en Wall Street luego del triunfo de Milei

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Comentarios