Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

En la prestigiosa muestra de arquitectura Espacio DAR, llevada a cabo en la capital tucumana durante el mes de Octubre, tres estudios tucumanos fueron reconocidos por su creatividad, innovación y calidad constructiva. Las propuestas de Magni Demaria, TRED Arquitectura, y Benjamín Acuña & Tati Farías se destacaron entre las obras presentadas, consolidando el protagonismo del diseño local en la escena arquitectónica regional.
Magni Demaria – “CENIT Restó & Lounge” (Espacio #24)
El estudio Magni Demaria presentó un espacio pensado para ser vivido. “CENIT Restó & Lounge” propone un recorrido que diferencia y conecta dos ambientes con identidades propias: el dinamismo del restó y la intimidad del lounge. La combinación de materiales, texturas y luces logra una atmósfera equilibrada, donde cada detalle fue diseñado para transmitir calidez y funcionalidad. Una obra que refleja la esencia del estudio: construir espacios que expresen lo que somos. Este proyecto fue posible gracias al trabajo en conjunto con cada marca que nos acompañó durante todo el proceso. Desde el diseño hasta los últimos detalles, cada decisión buscó equilibrio, funcionalidad y calidez. Eso es lo que nos caracteriza en Magni Demaria, pensar y construir espacios que transmitan lo que somos.
Benjamín Acuña y Tati Farías – “Cocina Núcleo” (Espacio #16)
El estudio Benjamín Acuña y Tati Farías presentó “Cocina Núcleo”, un espacio que invita a reflexionar sobre cómo habitamos, nos reunimos y compartimos. Diseñada con talento local, la propuesta combina funcionalidad, emoción y una identidad profundamente tucumana. Fue un desafío técnico y creativo que reafirma el potencial del diseño emergente en la provincia.
TRED Arquitectura – “Cápsula del Café Urbano” (Espacio #11)
El equipo de TRED Arquitectura transformó un rincón en desuso en una cafetería contemporánea tipo take away. Bajo el concepto “Entre lo viejo y lo nuevo, una cápsula atrapa el instante del café urbano”, el proyecto dialoga entre lo antiguo y lo contemporáneo, conservando parte de la piel original del edificio y contrastándola con un volumen puro que concentra la atención. Con recursos limitados pero ideas claras, el espacio logra una síntesis perfecta entre memoria y modernidad.
Un cierre con sello tucumano
Estas tres obras premiadas no solo representan distintos enfoques del diseño contemporáneo, sino también la pasión, el compromiso y la sensibilidad de los arquitectos tucumanos. Cada proyecto es testimonio del talento profesional y la calidad humana de quienes hacen de la arquitectura una forma de expresión y crecimiento colectivo.