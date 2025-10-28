Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

Magni Demaria – “CENIT Restó & Lounge” (Espacio #24)

El estudio Magni Demaria presentó un espacio pensado para ser vivido. “CENIT Restó & Lounge” propone un recorrido que diferencia y conecta dos ambientes con identidades propias: el dinamismo del restó y la intimidad del lounge. La combinación de materiales, texturas y luces logra una atmósfera equilibrada, donde cada detalle fue diseñado para transmitir calidez y funcionalidad. Una obra que refleja la esencia del estudio: construir espacios que expresen lo que somos. Este proyecto fue posible gracias al trabajo en conjunto con cada marca que nos acompañó durante todo el proceso. Desde el diseño hasta los últimos detalles, cada decisión buscó equilibrio, funcionalidad y calidez. Eso es lo que nos caracteriza en Magni Demaria, pensar y construir espacios que transmitan lo que somos.