¿Querés dejar de usar el celular antes de dormir? este sencillo ajuste hará que no desees usarlo

Una advertencia se extendió entre los especialistas de la salud: usar el celular antes de dormir puede alterar por completo el descanso. Los expertos señalan múltiples efectos negativos que van desde la falta crónica del sueño hasta la presión arterial. Pero combatir las llamativas luces de la pantalla de un dispositivo puede no ser fácil, al menos que utilices esta función.
Dejar el celular antes de dormir puede ser una tarea mucho más sencilla si no deseas usarlo. Aunque existen muchas opciones para reducir el uso diario del teléfono como el límite a través de temporizadores en las aplicaciones, existen métodos más útiles que harán que no te apetezca consultarlo.
Un sencillo ajuste para limitar el uso del celular
Esta sencilla opción para limitar el uso del celular para el ocio y es la función de la pantalla en blanco y negro. Se trata de un ajuste que lleva bastantes generaciones disponible en Android y que también puede ser de gran utilidad a la hora de leer, puesto que se puede configurar para que tenga un tono sepia que hace que la lectura sea más cómoda.
Puede recibir diferentes nombres en función de la capa de personalización que tenga el móvil. En algunos se llama Modo de confort visual, mientras que en otros es la opción de Protección ocular.
Se puede activar tanto desde los ajustes como desde la cortina de notificaciones, y gracias a sus opciones se puede elegir que muestre el contenido en blanco y negro.
Este modo no supone un impedimento para hacer tareas como contestar un mensaje o poner las alarmas para el día siguiente, pero sí que evitará que se intente utilizar el móvil por otras tareas relacionadas con el ocio.