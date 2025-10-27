¿Querés dejar de usar el celular antes de dormir? este sencillo ajuste hará que no desees usarlo

Un sencillo ajuste para limitar el uso del celular

Esta sencilla opción para limitar el uso del celular para el ocio y es la función de la pantalla en blanco y negro. Se trata de un ajuste que lleva bastantes generaciones disponible en Android y que también puede ser de gran utilidad a la hora de leer, puesto que se puede configurar para que tenga un tono sepia que hace que la lectura sea más cómoda.