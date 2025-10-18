Lo que no hay que hacer para que la batería del celular dure más

Habitualmente para mejorar el rendimiento del celular se especifica lo que es favorable para lograrlo. Sin embargo, también se pueden apuntar numerosos consejos sobre lo que no hay que hacer. Los extremos es lo que hay que evitar para prolongar la vida útil de la batería:
1- Los límites de carga: No dejar que se descargue completamente, es decir, llegar al 0%. Dejar que la batería se agote por completo y el teléfono se apague fuerza la química interna y estresa la batería. Lo ideal es conectarlo antes de que baje del 20% .
2- No cargar constantemente al 100%: Mantenga la batería al 100% por largos períodos (como toda la noche) somete a la batería a un mayor estrés químico. El punto óptimo de salud está entre el 20% y el 80% . Muchos teléfonos modernos tienen funciones de "carga optimizada" para mitigar esto durante la noche.
3- Evitar el exceso de calor: No hay que dejar el equipo bajo la luz directa del sol, especialmente en el auto; cargando debajo de la almohada, una manta o ropa; cerca de fuentes de calor (radiadores, estufas).
4- No usar el teléfono para tareas pesadas mientras carga: Jugar a videojuegos, grabar videos o usar aplicaciones de alto rendimiento.
5- No use fundas gruesas que acumulen calor: Si nota que el teléfono se calienta mucho al cargarlo, retire la funda para permitir que el calor se disipe.
6- Evitar accesorios inadecuados: Los cargadores no certificados o muy baratos a menudo no regulan correctamente el voltaje y la corriente. En el peor de los casos, el daño puede ser permanentemente en la batería.
7- Carga desde puertos USB lentos: Evitar cargar constantemente el celular conectándolo a una computadora o de un vehículo (que suelen entregar muy baja potencia) puede ser lento y menos eficiente, lo que a veces alarga el tiempo de exposición al calor.
5- Mantener el sistema actualizado: Los fabricantes suelen incluir optimizaciones para mejorar la eficiencia y la gestión de la energía de la batería.
6- No dejar activadas funciones que no se usan: El GPS, Bluetooth, Wi-Fi o los datos móviles consumen energía aunque no se esté usando activamente una aplicación. Desactivarlo cuando no se los necesite para evitar un consumo innecesario.
7- No dejar cientos de aplicaciones corriendo en segundo plano: Revisar y limitar las aplicaciones que se ejecutan constantemente en el segundo plano y tienen permisos para consumir batería.