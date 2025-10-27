Soledad Molinuevo, tras las elecciones: “Lo primero que haremos es apoyar la reforma laboral”

La candidata de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, expresó su satisfacción por el resultado electoral que la consagró como diputada nacional y destacó el respaldo obtenido por el espacio libertario en Tucumán. “Una alegría inmensa, todavía no me cae la ficha. Era difícil, pero posible, y haber logrado dos bancas contra todo un aparato provincial es una satisfacción tremenda”, afirmó en diálogo con la prensa.