Secciones
Política

Soledad Molinuevo, tras las elecciones: “Lo primero que haremos es apoyar la reforma laboral”

La flamante diputada electa por La Libertad Avanza celebró el resultado en Tucumán y aseguró que su prioridad será acompañar las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Hace 20 Min

La candidata de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, expresó su satisfacción por el resultado electoral que la consagró como diputada nacional y destacó el respaldo obtenido por el espacio libertario en Tucumán. “Una alegría inmensa, todavía no me cae la ficha. Era difícil, pero posible, y haber logrado dos bancas contra todo un aparato provincial es una satisfacción tremenda”, afirmó en diálogo con la prensa.

Molinuevo agradeció a su equipo y a los fiscales que cuidaron los votos, y subrayó que tanto ella como Federico Pelli, segundo en la lista, participaron “por convicción y no por un cargo”.

“Somos personas que no venimos de la política tradicional, esto no nos cambia la vida. Haber llegado así, por convicción, es un orgullo enorme y una gran responsabilidad representar a Tucumán”, señaló.

La dirigente libertaria sostuvo que los resultados eran esperados, especialmente en la capital provincial. “Teníamos el termómetro de la gente. Cuando me hablaban de encuestas, yo decía: no quiero dar números, pero el termómetro de la calle me decía que estábamos bien. Recibíamos muchísimo apoyo”, explicó.

Soledad Molinuevo, tras las elecciones: “Lo primero que haremos es apoyar la reforma laboral”

Prioridades legislativas

Consultada sobre su agenda en el Congreso, Molinuevo fue categórica. “Lo primero que queremos hacer es apoyar al presidente. Urgentemente tienen que salir la reforma laboral, la reforma tributaria y la previsional. Son fundamentales para empezar el cambio del país”.

Además, señaló que el empleo genuino y el fortalecimiento del sector privado serán ejes de su trabajo. “Para Tucumán es clave la reforma laboral. Necesitamos generar empleo real, que crezca el sector privado, que haya aportes para sanear el sistema previsional. Esos proyectos ya están pensados y nosotros vamos a apoyarlos e impulsarlos específicamente para nuestra provincia”.

Molinuevo también mencionó otros sectores con potencial para la provincia, como el turismo, el agro y las economías regionales, pero insistió en que “la prioridad es acompañar las reformas estructurales” del Gobierno nacional.

Por último, dijo: “Tenemos una gran responsabilidad. Vinimos a hacer las cosas distintas, con honestidad y trabajo, para sacar al país adelante de una vez por todas”.

Temas Soledad Molinuevo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
1

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
2

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
5

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza
6

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Más Noticias
La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Fuerza Republicana y CREO no sedujeron al elector, y el Frente de Izquierda subió peldaños

Fuerza Republicana y CREO no sedujeron al elector, y el Frente de Izquierda subió peldaños

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

El “voto hartazgo” que alecciona y sorprende

El “voto hartazgo” que alecciona y sorprende

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

Comentarios