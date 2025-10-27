Soledad Molinuevo, tras las elecciones: “Lo primero que haremos es apoyar la reforma laboral”

La candidata de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, expresó su satisfacción por el resultado electoral que la consagró como diputada nacional y destacó el respaldo obtenido por el espacio libertario en Tucumán. “Una alegría inmensa, todavía no me cae la ficha. Era difícil, pero posible, y haber logrado dos bancas contra todo un aparato provincial es una satisfacción tremenda”, afirmó en diálogo con la prensa.
Molinuevo agradeció a su equipo y a los fiscales que cuidaron los votos, y subrayó que tanto ella como Federico Pelli, segundo en la lista, participaron “por convicción y no por un cargo”.
“Somos personas que no venimos de la política tradicional, esto no nos cambia la vida. Haber llegado así, por convicción, es un orgullo enorme y una gran responsabilidad representar a Tucumán”, señaló.
La dirigente libertaria sostuvo que los resultados eran esperados, especialmente en la capital provincial. “Teníamos el termómetro de la gente. Cuando me hablaban de encuestas, yo decía: no quiero dar números, pero el termómetro de la calle me decía que estábamos bien. Recibíamos muchísimo apoyo”, explicó.
Prioridades legislativas
Consultada sobre su agenda en el Congreso, Molinuevo fue categórica. “Lo primero que queremos hacer es apoyar al presidente. Urgentemente tienen que salir la reforma laboral, la reforma tributaria y la previsional. Son fundamentales para empezar el cambio del país”.
Además, señaló que el empleo genuino y el fortalecimiento del sector privado serán ejes de su trabajo. “Para Tucumán es clave la reforma laboral. Necesitamos generar empleo real, que crezca el sector privado, que haya aportes para sanear el sistema previsional. Esos proyectos ya están pensados y nosotros vamos a apoyarlos e impulsarlos específicamente para nuestra provincia”.
Molinuevo también mencionó otros sectores con potencial para la provincia, como el turismo, el agro y las economías regionales, pero insistió en que “la prioridad es acompañar las reformas estructurales” del Gobierno nacional.
Por último, dijo: “Tenemos una gran responsabilidad. Vinimos a hacer las cosas distintas, con honestidad y trabajo, para sacar al país adelante de una vez por todas”.