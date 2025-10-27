¿El primer hijo varón es la versión masculina de su madre? Lo que dice la ciencia

En las redes sociales, precisamente en TikTok, se viralizaron ciertos videos en donde algunas madres comparten la teoría que sus primogénitos son muy parecidos a ellas en cuestiones físicas, psicólogicas y formas de interactuar socialmente. Ante esto, surge la duda si esta teoría es realmente cierta y puede suceder en aquellas mujeres que tengan un primer hijo varón.
Para los científicos, afirmar eso sería arriesgado e incorrecto, porque la realidad es que los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas (un total de 46), de los cuales el padre y la madre aportan uno de cada par, en partes iguales.
Es por esto que no se podría afirmar que todos los primeros hijos varones se parezcan más a la mamá que al papá. Es imposible determinarlo. Lo que sí se puede afirmar es que existen genes dominantes y recesivos, que influirán en el aspecto o fenotipo de los hijos.
Como ya se dijo, es imposible afirmar tal cosa. La información contenida en el ADN es la que aloja las claves para el desarrollo de la persona, y los genes son secciones del ADN dentro de cada una de las células.
¿Cómo es la personalidad del hijo mayor?
De acuerdo con el diario El País, la personalidad que adoptan los hijos se define por el entorno, los espacios familiares y la relación que exista con sus padres.
En cuanto al hijo mayor, éste recibirá un cuidado exclusivo por parte de los padres cuando es bebé; mientras que el hermano más pequeño lo recibirá de forma exclusiva hasta que sea mayor, es decir, cuando sus hermanos ya no convivan con sus padres.
En general, los hijos mayores son considerados por sus padres y hermanos como autodisciplinados, organizados y prudentes. Además, suelen seguir los pasos de su padre, por lo que éste tratará de incursionar en la misma profesión o se verá presionado para que la herede.
También son más responsables, mejores estudiantes y tienden a actuar como padres sustitutos con la llegada de sus hermanos.