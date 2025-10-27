Secciones
SociedadActualidad

¿El primer hijo varón es la versión masculina de su madre? Lo que dice la ciencia

Una teoría que se volvió viral y tiene su explicación científica.

Los hijos mayores, ¿son la versión masculina de sus madres? Los hijos mayores, ¿son la versión masculina de sus madres? (Stock)
Hace 1 Hs

En las redes sociales, precisamente en TikTok, se viralizaron ciertos videos en donde algunas madres comparten la teoría que sus primogénitos son muy parecidos a ellas en cuestiones físicas, psicólogicas y formas de interactuar socialmente. Ante esto, surge la duda si esta teoría es realmente cierta y puede suceder en aquellas mujeres que tengan un primer hijo varón.

Tuvo que dar en adopción a su hijo y corrió maratones por todo el país hasta encontrarlo

Tuvo que dar en adopción a su hijo y corrió maratones por todo el país hasta encontrarlo

Para los científicos, afirmar eso sería arriesgado e incorrecto, porque la realidad es que los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas (un total de 46), de los cuales el padre y la madre aportan uno de cada par, en partes iguales.

Es por esto que no se podría afirmar que todos los primeros hijos varones se parezcan más a la mamá que al papá. Es imposible determinarlo. Lo que sí se puede afirmar es que existen genes dominantes y recesivos, que influirán en el aspecto o fenotipo de los hijos.

Como ya se dijo, es imposible afirmar tal cosa. La información contenida en el ADN es la que aloja las claves para el desarrollo de la persona, y los genes son secciones del ADN dentro de cada una de las células.

¿Cómo es la personalidad del hijo mayor?

De acuerdo con el diario El País, la personalidad que adoptan los hijos se define por el entorno, los espacios familiares y la relación que exista con sus padres.

En cuanto al hijo mayor, éste recibirá un cuidado exclusivo por parte de los padres cuando es bebé; mientras que el hermano más pequeño lo recibirá de forma exclusiva hasta que sea mayor, es decir, cuando sus hermanos ya no convivan con sus padres.

En general, los hijos mayores son considerados por sus padres y hermanos como autodisciplinados, organizados y prudentes. Además, suelen seguir los pasos de su padre, por lo que éste tratará de incursionar en la misma profesión o se verá presionado para que la herede.

También son más responsables, mejores estudiantes y tienden a actuar como padres sustitutos con la llegada de sus hermanos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer crackers de avena y masa madre: receta saludable, fácil y rendidora

Cómo hacer crackers de avena y masa madre: receta saludable, fácil y rendidora

La explosiva reaparición de la madre de Ayelén Paleo: Barbieri se alegró de verme presa

La explosiva reaparición de la madre de Ayelén Paleo: "Barbieri se alegró de verme presa"

La razón por la que deberías comer chocolate antes de entrenar

La razón por la que deberías comer chocolate antes de entrenar

Lo más popular
Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
1

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
2

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
5

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza
6

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Más Noticias
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Comentarios