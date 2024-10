Tuvo que dar en adopción a su hijo y corrió maratones por todo el país hasta encontrarlo

Con el tiempo, Paula comenzó a correr y a anotarse en carreras. Encontró en el deporte una herramienta clave para valorarse. “El atletismo es lo que me sacó de eso. No me imagino sin correr. Cuando corro paso por muchos estados, de tristeza, alegría, esperanza, euforia, pero es lo mejor que encontré”, manifestó en compañía de su otro hijo, Leonel, que la acompaña en muchas de las carreras.