Secciones
SociedadSalud

¿Cómo saber si un dolor de cabeza es señal de un derrame cerebral?

Para los especialistas, es clave actuar en lo inmediato para disolver la formación de coágulos.

¿Cómo distinguir el dolor de cabeza que alerta un derrame cerebral? ¿Cómo distinguir el dolor de cabeza que alerta un derrame cerebral? (webdelpsicólogo.com)
Hace 1 Hs

Aunque los dolores de cabeza suelen ser normales en personas que sufren migraña, aquellos que padecen problemas visuales o en días de mucho calor; los especialistas destacan la importancia de distinguir un tipo de dolor que alerta un posible derrame cerebral. Estos suelen aumentar su intensidad en poco tiempo y están acompañados por otros signos.

Verdad o mito: ¿pinchar los dedos puede ayudar a una persona que sufre un ACV?

Verdad o mito: ¿pinchar los dedos puede ayudar a una persona que sufre un ACV?

Mayo Clinic indica que un dolor de cabeza que alcanza una intensidad máxima en menos de un minuto es especialmente preocupante, ya que podría ser indicativo de una anormalidad en los vasos sanguíneos. Asimismo, dolores de cabeza que son provocados por actividades como toser, estornudar o la actividad sexual deben ser evaluados con urgencia. Durante el embarazo, el desarrollo de un nuevo dolor de cabeza también es motivo para buscar atención médica inmediata.

Cómo distinguir un dolor de cabeza que alerta un derrame cerebral

Ante la sospecha de un derrame cerebral, es crucial actuar con rapidez. La doctora Amaal Starling, que estudió Neurociencia en la Universidad de California, destacó la importancia del acrónimo FAST, que ayuda a recordar los signos clave: F (debilidad facial), A (debilidad en brazos y piernas), S (dificultad para hablar) y T (tiempo para llamar a los servicios de emergencia). “Sospeche de derrame cerebral si una persona tiene la aparición repentina de los síntomas de FAST”.

Los tratamientos más comunes para un derrame cerebral incluyen medicamentos intravenosos para disolver coágulos, que deben administrarse dentro de las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas para ser efectivos. “Este marco de tiempo urgente requiere que tan pronto se identifiquen los síntomas de un posible derrame cerebral, se llame a los servicios de emergencia para un traslado rápido al centro médico más cercano”, añadió.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla

La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla

Lo más popular
Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
1

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
2

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
5

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza
6

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Más Noticias
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Comentarios