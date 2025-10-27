¿Cómo saber si un dolor de cabeza es señal de un derrame cerebral?

Aunque los dolores de cabeza suelen ser normales en personas que sufren migraña, aquellos que padecen problemas visuales o en días de mucho calor; los especialistas destacan la importancia de distinguir un tipo de dolor que alerta un posible derrame cerebral. Estos suelen aumentar su intensidad en poco tiempo y están acompañados por otros signos.
Mayo Clinic indica que un dolor de cabeza que alcanza una intensidad máxima en menos de un minuto es especialmente preocupante, ya que podría ser indicativo de una anormalidad en los vasos sanguíneos. Asimismo, dolores de cabeza que son provocados por actividades como toser, estornudar o la actividad sexual deben ser evaluados con urgencia. Durante el embarazo, el desarrollo de un nuevo dolor de cabeza también es motivo para buscar atención médica inmediata.
Cómo distinguir un dolor de cabeza que alerta un derrame cerebral
Ante la sospecha de un derrame cerebral, es crucial actuar con rapidez. La doctora Amaal Starling, que estudió Neurociencia en la Universidad de California, destacó la importancia del acrónimo FAST, que ayuda a recordar los signos clave: F (debilidad facial), A (debilidad en brazos y piernas), S (dificultad para hablar) y T (tiempo para llamar a los servicios de emergencia). “Sospeche de derrame cerebral si una persona tiene la aparición repentina de los síntomas de FAST”.
Los tratamientos más comunes para un derrame cerebral incluyen medicamentos intravenosos para disolver coágulos, que deben administrarse dentro de las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas para ser efectivos. “Este marco de tiempo urgente requiere que tan pronto se identifiquen los síntomas de un posible derrame cerebral, se llame a los servicios de emergencia para un traslado rápido al centro médico más cercano”, añadió.