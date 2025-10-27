¿Cómo saber si un dolor de cabeza es señal de un derrame cerebral?

Mayo Clinic indica que un dolor de cabeza que alcanza una intensidad máxima en menos de un minuto es especialmente preocupante, ya que podría ser indicativo de una anormalidad en los vasos sanguíneos. Asimismo, dolores de cabeza que son provocados por actividades como toser, estornudar o la actividad sexual deben ser evaluados con urgencia. Durante el embarazo, el desarrollo de un nuevo dolor de cabeza también es motivo para buscar atención médica inmediata.