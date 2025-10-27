Tucumán avanza en la modernización del transporte público

La modernización forma parte de la transición hacia los pagos abiertos, un modelo que se extiende en el país y permite abonar el pasaje de forma rápida y segura, sin necesidad de tarjetas específicas ni trámites de recargas. Ahora los usuarios pueden elegir cómo pagar su viaje: acercando una tarjeta Visa o Mastercard con el símbolo ))) (contactless), o desde un celular con NFC y billeteras virtuales compatibles.