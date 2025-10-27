Tucumán avanza en la modernización del transporte público

Desde su lanzamiento en junio, el Sistema Independencia transformó la forma de viajar en los colectivos interurbanos de Tucumán. En solo cuatro meses, más de 600.000 viajes se realizaron con tarjetas, celulares y relojes con tecnología sin contacto; lo que equivale al 17% de los viajes registrados en lo que va de octubre.
La modernización forma parte de la transición hacia los pagos abiertos, un modelo que se extiende en el país y permite abonar el pasaje de forma rápida y segura, sin necesidad de tarjetas específicas ni trámites de recargas. Ahora los usuarios pueden elegir cómo pagar su viaje: acercando una tarjeta Visa o Mastercard con el símbolo ))) (contactless), o desde un celular con NFC y billeteras virtuales compatibles.
El último informe de Bizland, la compañía tecnológica a cargo de la implementación, muestra un crecimiento sostenido mes a mes en el uso de medios sin contacto: del 1% de los viajes en junio al 17% en el transcurso de octubre.
Este cambio de hábito se explica por la simplicidad del Sistema Independencia, la comodidad que ofrece a los pasajeros, y las promociones con reintegros que las principales marcas de tarjetas siguen renovando para incentivar el uso de esta modalidad.
Una experiencia digital punta a punta
La transformación digital del transporte no se limita al momento del pago. Con la renovación de aplicación Red Bus Tucumán, los usuarios también pueden gestionar sus viajes desde el celular: consultar el saldo, revisar movimientos, ver recorridos en tiempo real y generar su Tarjeta Virtual Independencia con código QR para pagar sin tarjetas físicas.
La App, disponible de forma gratuita en Play Store, acompaña el nuevo sistema y refuerza su objetivo central: facilitar la experiencia del pasajero y hacer más ágil la movilidad en toda la provincia.
Además, el sitio independencia.bizland.tech se actualiza con información útil, donde se puede ver por ejemplo un video con el paso a paso para crear la Tarjeta Virtual.
Así, Tucumán continúa evolucionando hacia un sistema de transporte más ágil y conectado; donde cada viaje refleje el paso hacia una movilidad más simple, accesible y digital que beneficie a miles de personas.
Más Información
Google Play Store: App redbustucuman