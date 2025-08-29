Los pagos sin contacto se expanden a través del Sistema Multipago Independencia

Descuentos que impulsan la tendencia contactless

Uno de los factores que más ayudó a que los tucumanos se sumen al pago sin contacto fueron las promociones lanzadas por Visa y Mastercard. Ambas compañías suelen ofrecer reintegros y descuentos que en algunos casos llegan al 100% del valor del pasaje; que permite viajar gratis al menos una vez al día, según la promoción vigente. Estas campañas —que se actualizan periódicamente— representaron un ahorro directo para los pasajeros y contribuyeron al crecimiento sostenido en el uso de la modalidad digital.