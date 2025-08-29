Los pagos sin contacto se expanden a través del Sistema Multipago Independencia

Desde julio, los pasajeros de los colectivos interurbanos de Tucumán cuentan con una nueva forma de viajar, más ágil y simple: el Sistema Multipago Independencia. La modernización alcanzó a toda la flota de las líneas —que van de la 100 a la 142— donde se renovaron máquinas validadoras con tecnología “multipago”.
El cambio ya se está reflejando en los hábitos de los usuarios. Más de 200.000 pasajeros utilizaron medios de pago sin contacto con tarjetas Visa y Mastercard desde la puesta en marcha del sistema, cifra que crece mes a mes. También aumentaron las operaciones a través del QR de la Tarjeta Virtual Independencia, que se gestiona desde la aplicación Red Bus Tucumán.
La app gratuita —disponible para Android— permite a los pasajeros generar su tarjeta virtual con QR, consultar saldo, revisar recorridos de colectivos y localizar puntos de carga o venta cercanos por geolocalización.
Actualmente los pasajeros pueden elegir pagar su viaje con:
· Tarjeta Virtual Independencia, con un código QR disponible en la App Red Bus Tucumán
· Tarjetas Visa o Mastercard de débito, crédito o prepaga, con tecnología contactless
· Dispositivos con NFC, como celulares y relojes inteligentes con billeteras digitales
Gracias a estas innovaciones Tucumán se sumó a la tendencia global de la modernización del transporte público, que se destaca por ofrecer a los pasajeros mayor comodidad, rapidez y beneficios concretos a la hora de viajar.
Descuentos que impulsan la tendencia contactless
Uno de los factores que más ayudó a que los tucumanos se sumen al pago sin contacto fueron las promociones lanzadas por Visa y Mastercard. Ambas compañías suelen ofrecer reintegros y descuentos que en algunos casos llegan al 100% del valor del pasaje; que permite viajar gratis al menos una vez al día, según la promoción vigente. Estas campañas —que se actualizan periódicamente— representaron un ahorro directo para los pasajeros y contribuyeron al crecimiento sostenido en el uso de la modalidad digital.
Dónde informarse
El Sistema Multipago Independencia fue desarrollado por Bizland, una compañía especializada en soluciones de movilidad inteligente y pagos abiertos de transporte.
Los usuarios pueden informarse a través del sitio independencia.bizland.tech para:
- Consultar instructivos y tutoriales para utilizar el sistema multipago,
- Ver un video con el paso a paso para generar la Tarjeta Virtual Independencia,
- Consultar en detalle medios de pago habilitados y beneficios vigentes activos, accediendo a los sitios de las compañías que las brindan.